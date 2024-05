Champions League-favoriet Real Madrid heeft Duitse trekjes: ‘Dan begint de tegenstander al te bibberen’

Wint Real Madrid of Borussia Dortmund de Champions League? Zaterdagavond weten we het. De Madrilenen mogen zich opmaken voor de vijftiende Champions League-winst, terwijl het voor Dortmund een absolute droom is om voor de tweede keer de grootste clubprijs binnen te halen. Edwin Winkels, correspondent in Spanje, ziet een specifieke kwaliteit bij de Spaanse grootmacht en vergelijkt ze zelfs met Duitsers.

Real Madrid won in de halve finale van de Champions League op miraculeuze wijze van Bayern München. Twee minuten voor tijd stond het, over twee wedstrijden, nog 3-2 voor de Duitsers. Real-spits Joselu draaide het echter in twee minuten helemaal om en schoot zijn ploeg naar de Champions League-finale.

Winkels vindt het tekenend voor De Koninklijke dat het zo vaak in de laatste minuten nog de wedstrijd naar zich toe trekt. “Het is niet de meest spectaculaire ploeg, maar toch zijn ze in staat om bijna iedere ploeg te verrassen. Iedereen dacht een paar minuten voor tijd dat het klaar was, maar toen was ineens Joselu daar. Vroeger werden Duitse elftallen als koning van de slotfase bestempeld, maar dat is tegenwoordig Real Madrid ten voeten uit”, zei Winkels in gesprek met Sportnieuws.nl.

Ervaring met CL-finale in slotfase beslissen

Real Madrid is inmiddels een ervaren Champions League-finalist en besliste daar ook al de wedstrijd in de allerlaatste minuut. In de Champions League-finale tegen Atletico Madrid in 2014 kwam Real Madrid in de blessuretijd op 1-1 en won het vervolgens na verlenging met 4-1. Het gebeurde de afgelopen jaren nog veel vaker. “Soms lijkt het zelfs alsof Real Madrid het geloof zelf ook al kwijt is, maar dan komen ze door één goede actie of een gelukje weer helemaal terug in de wedstrijd. Dan begint de tegenstander al te bibberen en keert Real de wedstrijd om. Dat is Real Madrid”, zei Winkels.

Even vaak Spaans kampioen als CL-winnaar

Zaterdag kan Real Madrid een bijzondere mijlpaal neerzetten. De Madrilenen werden in de afgelopen vijftien jaar vijf keer kampioen, terwijl het ook vijfmaal de Champions League omhoog mocht houden. Als Real Madrid zaterdag wint, heeft het in de afgelopen vijftien jaar vaker de Champions League gewonnen dan het Spaanse kampioenschap.

Volgens Winkels zegt die statistiek alles over het Real Madrid van de afgelopen jaren. “In de afgelopen vijftien jaar heeft Lionel Messi natuurlijk heel vaak Barcelona naar de titel geschoten, maar zelfs in de ‘slechtere’ jaren van Real bleven ze wel de Champions League winnen. Dat is toch wel een heel knappe prestatie”, aldus Winkels, die honderd procent zeker weet dat het winnen van de Champions League nooit zal wennen voor Real.

“Het is niet meer zo bijzonder als voor een Paris Saint-Germain of Dortmund, maar het staat toch wel lekker op je palmares. Een Champions League-winst zal altijd groots gevierd worden.”

Real Madrid viert feest na het bereiken van de CL-finale. © Getty Images

Dortmund de bal; Real Madrid de winst?

Hoewel Real Madrid de torenhoge favoriet zal zijn, verwacht Winkels niet dat trainer Carlo Ancelotti ook maar iets gaat veranderen aan zijn speelstijl. Borussia Dortmund zal de bal krijgen, terwijl Real Madrid achterover leunt. “Zelfs tegen een team dat de underdog is, trekken ze zich helemaal terug en hopen ze dat Dortmund in de val trapt. Dat is en blijft de stijl van Ancelotti bij Real Madrid. Daarmee boeken ze al jaren successen.”

De ogen zullen bij Real Madrid veelal gericht zijn op Vincius Jr. en Jude Bellingham. Hoewel mensen naar het stadion komen voor de Braziliaanse vleugelflitser denkt Winkels dat de ogen meer gericht moeten zijn op Bellingham. De Engelsman scoorde dit seizoen maar liefst 23 keer en gaf ook nog eens twaalf assists. “Vinicius en Rodrygo kunnen uit hun slof schieten, maar Bellingham heeft de meeste impact. Hij heeft Karim Benzema doen vergeten en heeft meer gescoord dan Vinicius. Ik verwacht eerder een belangrijke rol voor Bellingham”, sloot Winkels af.