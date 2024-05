Real Madrid eert stoppende Toni Kroos met prachtige ode tijdens laatste thuiswedstrijd

Het was deze week opvallend nieuws: Toni Kroos (34) kondigde aan na dit seizoen te stoppen met profvoetbal. De Duitse middenvelder van Real Madrid speelde zaterdagavond zijn laatste thuiswedstrijd voor de club en dat lieten ploeggenoten en fans niet in stilte aan zich voorbijgaan.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd er een erehaag gevormd voor de Duitser, die grote successen boekte in Madrid. Met De Koninklijke won hij liefst vier Champions League-titels. Daar kan er op 1 juni nog ééntje aan worden toegevoegd als Real van Borussia Dortmund wint. Die ploeg versloeg Kroos als speler van Bayern München ook al eens in de finale van het miljardenbal.

Spelers van zijn Real Madrid én tegenstander Real Betis zorgden voor een prachtige erehaag, terwijl de mooiste spandoeken op de tribunes te zien waren. Hij begon op de slotdag van La Liga overigens ook gewoon in de basis tegen subtopper Betis. Voor de Madrilenen ging het duel eigenlijk nergens meer over, want zij zijn al weken geleden kampioen geworden.

Gescoord werd er door beide ploegen niet. In de 87e minuut stond Kroos nog één keer in de spotlights in het stadion van Real, toen hij een publiekswissel kreeg en naar de kant ging. Hij speelt over exact één week de Champions League-finale en is dan geen speler meer van Real Madrid.

De loopbaan van Kroos duurt nog tot maximaal 14 juli. Dan wordt de EK-finale gespeeld in eigen land. Het zou het ultieme afscheid zijn voor de middenvelder, die recent terugkeerde hij de Duitse nationale ploeg en nog een eindtoernooi mag meemaken.