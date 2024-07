Rechter deelt magere straf uit aan Legia Warschau-speler die steward van AZ mishandelde

Radovan Pankov van Legia Warschau heeft zijn straf te horen gekregen na de rellen van vorig seizoen tegen AZ. De politierechter in Alkmaar gaf Pankov een boete van 750 euro. Dat was ook wat de officier van justitie eiste tegen de 29-jarige Serviër.

De mishandeling vond plaats na de wedstrijd tussen AZ en Legia Warschau op 5 oktober 2022 in het stadion in Alkmaar. Vooraf raakten supporters van de Poolse club al slaags met de ME. Na afloop ontstonden ongeregeldheden bij de Poolse spelersbus, waarbij de steward gewond raakte aan een elleboog en hoofdletsel opliep. Naar aanleiding daarvan werden uiteindelijk twee spelers van de club uit Warschau opgepakt, onder wie Pankov.

Speler blijft ontkennen

Zelf hield de speler donderdag vol dat hij niemand doelbewust heeft mishandeld. Hij zei dat hij in het tumult werd belaagd door de steward, van wie hij dacht dat die hem een klap wilde geven. Ook zou de beveiliger hem in een nekklem hebben genomen. In de chaos gingen beiden tegen de grond, aldus de speler. Pankov zei nadat hij was opgestaan meteen terug de bus te zijn ingegaan. De steward zag hij enkele tellen na hem ook opstaan, aldus de voetballer.

Zijn verhaal stond haaks op dat van de steward, die zei dat hij door Pankov met twee handen met veel kracht is weggeduwd, waarna hij met zijn elleboog en hoofd hard tegen een muur kwam. Hij had zich richting de bus gespoed nadat hij had gehoord dat collega's daar in het nauw werden gedreven. Hij probeerde de gemoederen nog tot bedaren te brengen, maar bevond zich al snel in het duw- en trekwerk dat gaande was.

Dzisiaj w Alkmaar odbyła się rozprawa, w której oskarżonym był Radovan Pankov. Sąd uznał go za winnego napaści na stewarda i wymierzył karę €750.

Sąd uwierzył stewardowi , który zeznał , że Pankov go odepchnął. — Zbigniew Szulczyk (@ZSzulczyk) July 11, 2024

'Andere draai aan'

Bij de politierechter betoogde de officier van justitie dat de steward - door de verdediging van Pankov eerder beschuldigd van liegen - steeds bij zijn verhaal is gebleven, dat meerdere getuigen bevestigden. Pankov daarentegen heeft wisselend verklaard, aldus de aanklager. "Hij geeft er steeds een andere draai aan", zei hij. In zijn eis hield hij rekening met het blanco strafblad van de voetballer, maar ook met diens voorbeeldfunctie als topsporter.

De raadsman van Pankov vroeg de politierechter zijn cliënt niet te veroordelen, omdat hij nooit de opzet zou hebben gehad iemand te mishandelen. Maar de politierechter vond de mishandeling wel degelijk bewezen. De voetballer moet de steward ook ruim 1500 euro schadevergoeding betalen, waarvan 1000 euro smartengeld.