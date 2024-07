Jaar cel geëist tegen AZ-fan die tijdens 'West Ham-rellen' Engelse fan tegen hoofd schopte

Het Openbaar Ministerie heeft tegen AZ-fan Cliff C. een jaar gevangenisstraf geëist, waarvan de helft voorwaardelijk. Ook wil de officier van justitie dat de 51-jarige Alkmaarder een stadionverbod van vijf jaar krijgt.

Volgens de aanklager heeft C. zich ruim een jaar geleden bij stadionrellen na het Europese duel met West Ham United schuldig gemaakt aan openlijk geweld en poging tot zware mishandeling. De uitspraak is 16 juli.

Groepsgeweld

Bij de rellen op 18 mei 2023 trokken AZ-hooligans in het stadion kort na de met 0-1 verloren wedstrijd een hek neer, waarna ze de tribune bestormden waar onder anderen genodigden van West Ham United en familieleden van spelers van de Engelse club zaten. Toen beveiligers, stewards en de ME ingrepen, keerde de groep zich ook tegen hen. Beelden van het groepsgeweld - volgens het OM waren zo'n tweehonderd AZ-fans bij de rellen betrokken - gingen de wereld over.

Kinderboerderij

C. - in het dagelijks leven beheerder op een kinderboerderij - was in de ogen van de officier van justitie 'één van de raddraaiers, die de aanval mede inzette, in de frontlinie stond te vechten en pas als een van de laatsten door de ME werd weggehaald'. Op beelden is volgens de aanklager te zien dat C. een fan van West Ham tegen de grond slaat en zijn hoofd vervolgens met een 'duwtrap' tegen het beton schopt. "Het slachtoffer mag van geluk spreken dat hij kon opkrabbelen en wegkomen", zei de aanklager.

Verweer naar de prullenbak

Het verweer van C. dat hij door de meute werd meegetrokken 'en geen kant meer op kon, dus maar mee de aanval koos' verwees de aanklager naar de prullenbak. "Het begon met een klein groepje dat steeds verder aanzwol. Iemand die niet op zoek was naar rottigheid, had in die groep niets te zoeken."

'Ik dacht dat ik gevaar liep'

C., die zichzelf meldde bij de politie, betuigde uitgebreid spijt. Hij slikt medicatie in verband met een posttraumatische stressstoornis en hield vol dat hij buiten zijn schuld in de horde belandde. "Ik was ineens omsingeld en de groep triggerde iets bij me, ik dacht dat ik gevaar liep."

Bekentenis

Zijn strafzaak zou, net als die tegen een reeks andere AZ-fans, vorig jaar al door de politierechter zijn behandeld, maar werd uitgesteld omdat op het laatste moment nieuwe beelden waren opgedoken. Daarop is volgens het OM te zien dat C. de fan van West Ham United tegen het hoofd schopt. C. heeft grotendeels bekend, maar bleef dit laatste tegenspreken.