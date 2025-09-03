Vitesse leek definitief te verdwijnen uit het betaald voetbal nadat de rechter vorige maand de KNVB gelijk gaf dat het de proflicentie van de club had ingetrokken. Die uitspraak werd woensdag echter van tafel geveegd en dus mogen de Arnhemmers gewoon weer uitkomen in de Keuken Kampioen Divisie. Tot grote verbazing van de voetbalbond.

De KNVB zag de uitspraak van het gerechtshof in Arnhem over de proflicentie van Vitesse niet aankomen. "Wij zijn verrast door deze uitkomst", meldt de voetbalbond in een eerste reactie. "De gevolgen voor de competities zullen we op korte termijn uitwerken."

"Wij zullen de uitgebreide motivering van het gerechtshof afwachten en dan de mogelijke vervolgstappen en consequenties in kaart brengen, mede nu dit arrest de kern van het licentiesysteem betaald voetbal raakt", vervolgt de KNVB.

"Samen met de clubs en belangenorganisaties heeft de KNVB regels opgesteld om de integriteit en continuïteit van de competities te bewaken. Onafhankelijke commissies controleren of deze regels worden nagekomen. Naar ons idee zijn hiervoor de afgesproken procedures en regelgeving correct en zorgvuldig gevolgd."

Gevolgen voor Keuken Kampioen Divisie

De uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zal in ieder geval verstrekkende gevolgen hebben voor de Keuken Kampioen Divisie. De club moet tenslotte per direct weer worden toegelaten tot die competitie, maar er zijn wel al vier speelrondes afgewerkt. Die wedstrijden zal Vitesse nog moeten inhalen. Normaal gesproken komt de club in het weekend van 12 en 13 september voor het eerst in actie op bezoek bij Jong AZ.

