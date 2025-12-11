Het Champions League-duel tussen Athletic Club en Paris Saint-Germain heeft een vervelend staartje gekregen. Na afloop ontstonden er rellen in Bilbao en werd de bus van de uitploeg bekogeld met stenen.

De bus stond geparkeerd voor het teamhotel, meldt persbureau AFP. Er was niemand aanwezig tijdens het incident. Volgens Spaanse media waren er twee barsten zichtbaar in het voertuig. De politie heeft inmiddels twee personen gearresteerd in verband met de bizarre gebeurtenis.

De spelers en staf van PSG konden wel gewoon naar het vliegveld om de vlucht van donderdagochtend terug naar Parijs te halen. De club overweegt aangifte te doen.

Competitiefase

Paris Saint-Germain speelde voor het eerst gelijk in deze editie van de Champions League. Athletic Club stond nog buiten de play-off-plekken en had de punten nodig tegen de Fransen. De ploeg staat nu met vijf punten op de 28e plaats. PSG daarentegen staat comfortabel derde. Na zes speelrondes staat de Franse topclub met 13 punten op de derde plaats in de ranglijst.

Manchester City deed woensdag ook goede zaken op de ranglijst. De ploeg won met 1-2 van Real Madrid, dat in crisis verkeert. City heeft nu ook 13 punten en staat net onder PSG in de competitiefase van het toernooi.

