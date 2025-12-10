In de Champions League-wedstrijd tussen Bayer Leverkusen en Newcastle United heeft scheidsrechter Serdar Gözübüyük een belangrijke rol gehad. Ook doelman en tevens Oranje-international Mark Flekken was van grote invloed op de wedstrijd.

Leverkusen stond al 1-0 voor en na ongeveer twintig minuten spelen gaf oud PSV'er Malik Tillman een geweldige steekbal op Patrick Schick. De spits werd op het randje van het strafschopgebied neergehaald en Gözübüyük gaf een strafschop aan de Duitsers.

Nog voor de VAR kon kijken of het allemaal correct was wat de aanstaande Klassieker-arbiter besliste, greep hij zelf in. Duidelijk op advies van zijn grensrechter draaide de Nederlandse scheidsrechter zijn beslissing voor een strafschop terug, en gaf in plaats daarvan een vrije trap vlak voor het strafschopgebied. Daarna keek de VAR pas en gaf hij de arbitrage gelijk.

Negatieve hoofdrol Mark Flekken

Vlak na de rust nam Flekken enorm risico door voor zijn doel met de bal te klungelen en dat kwam de Nederlandse doelman uiteindelijk duur te staan. De keeper van Leverkusen verspeelt de bal en probeert hem meteen terug te veroveren. Hierbij maakte hij een overtreding op Newcastle-spits Nick Woltemade en veroorzaakte zo een strafschop.

Ploeggenoot redt punt

Jammer genoeg kon de doelman niet zijn fout goedmaken door de penalty tegen te houden en benutte Anthony Gordon de kans vanaf elf meter. Hierdoor stond de wedstrijd weer gelijk. een dure fout dus van de Oranje-international. De Nederlander leek zijn fout nog duurder te moeten bekopen toen Lewis Miley de Engelsen in Duitsland op 1-2 zette. Maar diep in de slotfase redde Flekkens ploeggenoot Alejandro Grimaldo een punt: 2-2.

Oranje

Flekken moet in de hiërarchie bij Oranje genoegen nemen met een plek op de bank. Bart Verbruggen van Brighton is onder bondscoach Ronald Koeman de eerste keuze onder de lat. Ook Robin Roefs van Sunderland zit bij de selectie van Oranje.

