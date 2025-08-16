Erik ten Hag begon succesvol aan zijn carrière bij Bayer Leverkusen. De Nederlandse oefenmeester zette Sonnenhof, uitkomend op het vierde niveau, simpel aan de kant in het Duitse bekertoernooi. Een dag later waren de reserves aan de beurt tegen Roda JC, alleen die hoeven voorlopig niet op een basisplaats te rekenen.

Mark Flekken verdedigde het doel van Bayer Leverkusen vrijdagavond. Ernest Poku, overgekomen van AZ, mocht na 65 minuten invallen. Hij was betrokken bij de 2-0 van Arthur. Patrick Schick maakte de openingstreffer. Christian Kofane en Alejandro Grimaldo zetten de eindscore op het bord. Toen stond Sonnenhof al met tien man. De ploeg uit de Regionalliga Südwest eindigde de wedstrijd zelfs met negen.

Afgang tegen reserves Roda JC

Een dag later werd er op een bijveld naast de BayArena geoefend tegen Roda JC. De Nederlandse club uit de Keuken Kampioen Divisie won vrijdagavond met 1-0 in eigen huis van De Graafschap. Joshua Schwirten kopte net voor het uur de enige treffer van de wedstrijd binnen, waardoor de ploeg van de nieuwe trainer Kevin van Dessel op zes punten uit twee duels staan.

Roda JC speelde vanmiddag een besloten oefenduel tegen @bayer04fussball. In Leverkusen werd er met 0-4 gewonnen.



📺 De doelpunten werden gemaakt door Jack Cooper-Love (2x), Daniel Lajud en Ryan Leijten. — Roda JC Kerkrade (@RodaJCKerkrade) August 16, 2025

De spelers van Roda en Bayer die vrijdag weinig minuten maakten of helemaal niet speelden, kwamen zaterdag in actie. Daniel Lajud, Iman Griffith, Jack Cooper-Love en Ryan Leijten zorgden voor de goals van Roda JC. Een ongekende afstraffing voor het B-team van Ten Hag, waar onder anderen Victor Boniface, Janis Blaswich en de van Manchester City overkomen Farid Alfa-Ruprecht mee deden.

Seizoensstart

Ten Hag zal met een kritische blik hebben meegekeken. Volgende week start de Nederlander aan de Bundesliga, met een thuisduel tegen Hoffenheim. De reserves zullen op de training indruk moeten maken, want in het oefenpotje lieten ze geen al te beste indruk achter.

Roda JC gaat op bezoek bij provinciegenoot VVV-Venlo. De Venlonaren hebben na twee wedstrijden nog geen punt gepakt.

