Technisch directeur van Telstar Peter Hofstede was als voetballer een vrij succesvolle spits. In zijn eerste jaar als prof schoot hij 31 ballen tegen de touwen en promoveerde hij met De Graafschap. Hij speelde in die tijd samen met Erik ten Hag. In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine vertelt Hofstede over de jonge Ten Hag. "Toen dacht hij eventjes te vertellen hoe dat moest."

Peter Hofstede is momenteel succesvol technisch directeur bij Telstar, waarmee hij afgelopen jaar promoveerde naar de Eredivisie. Het is voor hem de vierde keer dat hij promoveert via de play-offs. Maar ook als speler was promoveren hem niet vreemd. Met zowel De Graafschap als ADO promoveerde hij, maar als directe kampioen. Bij de eerste club trof hij Hans Kraay Jr. aan, maar ook Erik ten Hag, de huidig trainer van Bayer Leverkusen.

'Dat heeft hij geweten'

Hofstede speelde tweemaal met de succesvolle Nederlandse trainer. "Bij De Graafschap en later bij Utrecht. Hij was mega vervelend", lacht Hofstede als hij aan een anekdote begint. "Hij kwam van Twente af, en bij De Graafschap hadden we best wel een beetje van die rauwdouwers, Jan Vreman, Chris Trentelman, allemaal van die echte jongens", omschrijft hij het team.

"Op een gegeven moment deden wij ook wel eens een rondootje. Toen kwam Ten Hag voor het eerst langs en toen dacht hij eventjes te vertellen hoe dat rondootje moet. En vertellen dat wij er allemaal niet zoveel van konden. Dat heeft hij ook wel geweten volgens mij", zegt hij met een knipoog. "Maar Erik was wel super gedreven toen al, als speler al."

Contact verwaterd

Ondanks de vroegere connectie in de kleedkamer tussen Hofstede en Ten Hag is het niet zo dat ze elkaar nu nog plat bellen of dat er een vriendschap uit die tijd is ontstaan. "Ik kom hem een paar keer per jaar tegen en dan spreken we elkaar. Maar hij heeft gewoon zulke enorme stappen gemaakt, dat hij een ander leven is gaan leiden. Dan spreek je elkaar gewoon niet meer zoveel."

Logischerwijs, vindt Hofstede, verlies je dan een beetje de connectie die er in de kleedkamer was. "Ja. Dat denk ik wel. Ik denk dat als ik hem een bericht stuur, dat hij gelijk reageert van dit of dat. Maar je spreekt elkaar nauwelijks. Je ziet elkaar niet zo veel." Dat is iets wat hij wel vaker meemaakt in de voetballerij. "Er zijn gewoon weinig mensen die je overhoudt. Ik weet niet of dat in andere werelden anders is", besluit hij.

In de tweede aflevering van het nieuwe seizoen van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine gaat Robert Maaskant samen met voetbalwatcher Rick Kraaijeveld in gesprek met Peter Hofstede, technisch directeur van Telstar. Hoe heeft hij afgelopen maanden met Telstar beleefd? Welke uitdagingen liggen er voor de club? Samen met Maaskant duikt Hofstede zijn jeugd in en blikt hij terug op bijzondere momenten uit zijn carrière.