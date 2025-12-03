Louis van Gaal lijkt overal over te kunnen meepraten en dat was dinsdagavond geen uitzondering. De legendarische 74-jarige voetbalcoach schoof bij de talkshow Pauw & De Wit aan. Daar praatte hij niet alleen over sport, maar ook over een heel ander onderwerp mee. Namelijk: de politiek.

Van Gaal zat samen met presentator Tim de Wit en politici Rob Jetten (D66) en Henri Bontenbal (CDA) aan tafel. De voetbalcoach was aanwezig om te praten over 3FM Serious Request en Spieren voor Spieren, maar uiteraard ging het ook lange tijd over politiek. Jetten en Bontenbal voerden de afgelopen weken namelijk veelvuldig gesprekken over de wensen van de twee partijen voor de formatie en presenteerden dinsdag een plan.

De ex-coach van onder meer het Nederlands elftal, Ajax, AZ, Bayern München en FC Barcelona moest aan tafel lange tijd op zijn beurt wachten, maar presentator De Wit betrok hem bij het politieke onderwerp. Hij wilde van Van Gaal namelijk weten wat hij nou van de woorden en ideeën van Bontenbal en Jetten vond.

Positieve Louis van Gaal

Daar deed Van Gaal uitgebreid zijn zegje over. "Maar je ziet toch hoe deze twee mensen zich met elkaar verhouden? Dat is jaren geleden dat politici zich zo opstellen", vindt de oefenmeester. "Dat is alleen maar positief te noemen. Ik vind dat zij zich vanaf dag één zeer verbindend hebben opgesteld, zowel Rob Jetten als Henri Bontenbal. Daar gaat het om."

Of de samenwerking tussen beide partijen, die samen op zoek gaan naar andere politieke partijen voor een coalitie, een succes wordt is volgens Van Gaal afwachten. Maar dat ligt niet alleen aan Jetten en Bontenbal. "Nu is het de vraag of de rest van de Kamer het ook kan. Want als er een minderheidskabinet komt, moeten ze gaan samenwerken met een aantal mensen die niet van hun partij zijn, die niet dat verbond besloten hebben. En kan dat in Nederland op dit moment?"

Van Gaal zorgt voor lachende gezichten

Even later haakt Van Gaal weer even in. "Tim, het moet jou toch geruststellen als je deze twee heren aan het woord hoort?" Als De Wit daar instemmend antwoord op geeft, krijgt Van Gaal de lachers op zijn hand. "Zeg dat dan even. Ik weet dat we er nog niet zijn, maar het is wel hoopvol hoor. Ik mag hier zitten en hoor deze twee mensen... Die staan ook open voor andere meningen en daar gaat het om. En het gaat niet alleen in de politiek zo, maar ook in de sport gaat het zo. En ook in teamsport, want dan ben je het ook niet in altijd eens met elkaar."

Van Gaal als informateur?

Vervolgens spelen de politici er handig op in. "En we zoeken nog een informateur", lacht Bontenbal. Van Gaal: "Daar zal ik heel goed in zijn..."

Spieren voor Spieren

Van Gaal is de laatste tijd weer veelvuldig in de media. Niet alleen omdat hij adviseur is bij het dolende Ajax, maar ook vanwege zijn betrokkenheid bij Spieren voor Spieren. Daar is hij ere-ambassadeur en voor dat goede doel zamelt 3FM Serious Request deze maand geld in. Vorige maand sprak Sportnieuws.nl ook uitgebreid met hem, onder meer over de situatie bij Ajax en zijn eigen gezondheid.