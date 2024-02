Robert Eenhoorn verlaat AZ na bijna tien jaar als directeur: 'steeds lastiger om volle inzet te tonen'

Robert Eenhoorn heeft aangekodigd te stoppen als algemeen directeur bij AZ. Per 1 juli zal hij officieel terugtreden na een succesvolle periode van bijna tien jaar.

Eenhoorn laat weten de afgelopen jaren "met ontzettend veel plezier en energie" voor AZ gewerkt te hebben. "Het gaat te ver om alle hoogtepunten op te noemen. Maar één van de belangrijkste dingen die ik wil aanhalen is de sportieve en financiële gezondheid van de club. AZ draait al jaren mee in de top van de Eredivisie en heeft ook in Europees verband een uitstekende indruk achtergelaten. Bijzonder trots ben ik op de manier waarop onze jeugd zich presenteert, niet in de laatste plaats omdat dit een stabiele toekomst voor de club in de komende jaren betekent.”

"Daarnaast kijk ik met een bijzonder gevoel terug op de manier waarop de club het dakincident heeft afgehandeld en wat we daarna hebben kunnen verbeteren aan het stadion. Uiteraard kun je niet een goed functionerende organisatie neerzetten zonder de betrokkenheid van een werkelijk uitstekend team. Ik heb me bij AZ daarbij altijd gesteund gevoeld, met name ook door Max Huiberts als Directeur Voetbalzaken en René Neelissen, als voorzitter van de RvC. Maar natuurlijk ook die talloze anderen zonder wie AZ, AZ niet is.”

Tot slot staat Eenhoorn stil bij de reden voor zijn vertrek. "Ik heb me in de afgelopen jaren met ziel en zaligheid ingezet voor de club en het verbeteren van de staat van het betaalde voetbal in het algemeen. Ik merkte bij mezelf echter een bepaalde moeheid z’n intrede doen en dan moet je conclusies trekken. Een club als AZ verdient de volle inzet en ik merkte dat die energie voor mijzelf steeds lastiger te vinden bleek. Daarop heb ik de beslissing gebaseerd die nu genomen is. Er is nog geen zicht op wat ik hierna ga doen en om alle speculatie voor te zijn is er dus nog geen volgende stap in zicht. Ik ben bovenal ook nog niet weg en zal me tot het daadwerkelijke afscheid voor de volle 100% blijven inzetten voor de club die me zo dierbaar is geworden.”