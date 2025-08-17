Robin Pröpper kwam zondagmiddag keihard in met een tackle en blesseerde daarmee Alassane Pléa. De verdediger van FC Twente baalde er zelf ook van dat zijn directe tegenstander met een blessure van het veld moest. "Dat zag er niet goed uit."

"Het is waardeloos", omschrijft Pröpper de bikkelharde tackle. "Ik ga vol voor de bal en ik denk dat hij (Plea, red.) tussen mijn benen in zit. Ik hoop dat het goed met hem gaat, ik zal zo even naar hem toe gaan. Hij greep meteen naar zijn knie en dat zag er niet goed uit, helaas", aldus een zichtbaar teleurgestelde aanvoerder.

Wedstrijdverloop

Bruns was in de zevende minuut ongelukkig toen hij een voorzet van Sergiño Dest in eigen doel schoot. FC Twente verwerkte de teleurstelling over een snelle tegentreffer snel. De thuisploeg werkte hard maar miste een makkelijk scorende speler zoals Sem Steijn, die naar Feyenoord is vertrokken. Taylor Booth was het dichtst bij de gelijkmaker. Hij stuitte op doelman Matej Kovar. Mathias Kjølø schoot vlak voor het rustsignaal rakelings over.

PSV stelde zich na rust beter in op de felle speelwijze van FC Twente en verdubbelde in de 54e minuut de voorsprong. Mauro Júnior zag Jerdy Schouten vrijstaan en de nieuwe aanvoerder schoot beheerst raak: 0-2. Na die tweede treffer kwamen de bezoekers nauwelijks meer in de problemen. Saibari en Til schoten nog op de paal.

FC Twente is nog puntloos na twee competitiewedstrijden en speelt volgende week een uitwedstrijd tegen SC Heerenveen. Trainer Joseph Oosting hoopt dat hij dan kan beschikken over zijn aanwinst Sondre Ørjasaeter en Sam Lammers.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

