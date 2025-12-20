Trainer Robin van Persie staat onder druk bij Feyenoord. De Rotterdammers verloren acht van de laatste elf duels. Dat zorgde voor een pittige discussie tussen de trainer en aanwezige journalisten tijdens een persconferentie.

De trainer kreeg tijdens de persconferentie de ene na de andere vraag over de afgelopen reeks duels, waarvan het merendeel verloren werd. Een journalist legde Van Persie voor dat verliezen altijd terecht is, maar daar was de trainer het duidelijk niet mee eens. "Vind je dat echt? Dat vind ik te makkelijk."

"Het spelbeeld, de kansen die je creëert en weggeeft, spelen daarin wel degelijk een rol. Maar uiteindelijk geldt ook: als je je kansen niet benut, verlies je", legde Van Persie uit. De trainer liet het kaas duidelijk niet van zijn brood eten. "Hoeveel waren het er, acht?" vroeg hij aan een andere aanwezige journalist. "Dat weet jij, vertel het maar. Daar geniet je van hè, of niet?"

Sparringspartners

Volgens De Telegraaf zal Van Persie aan de snelheid waarmee het vuur aan zijn schenen gelegd werd, gevoeld hebben dat hij onder een vergrootglas ligt. Ondertussen zou de oefenmeester de hulp hebben ingeschakeld van oude rotten in het vak om mee te sparren. Guus Hiddink en Marco van Basten zijn op bezoek geweest bij de 42-jarige trainer om gedachten uit te wisselen.

Eerstgenoemde kwam al bij Van Persie over de vloer toen hij nog jeugdtrainer was bij Feyenoord. " Ik heb Guus gewoon hoog zitten, hij is een groot voetbalman en dan spar je over dingen. Hij loopt dan een hele dag mee, is overal bij. En toevallig is dat ook wat er met Van Basten hier is gebeurd. Die komt dan een dagje langs, dat gaat allemaal op een heel natuurlijke manier. Het zijn gewoon grootheden die langskomen", aldus Van Persie.

