Robin van Persie waande zich weer even Feyenoord-speler en sprak met de fans na de pijnlijke nederlaag tegen Heerenveen. Even was hij vergeten dat hij nu trainer is en dat dit een totaal ander effect heeft. Hij werd uitgekafferd. Een gênante vertoning.

Van Persie krijgt de laatste weken een snelleercursus crisis-management bij Feyenoord. De trainer maakt, misschien wel voor het eerst in zijn carrière, een drama mee. Als jonge trainer leer je niet daarmee om te gaan als je je papiertje in je hand krijgt. Dus gaat Van Persie maar uit van wat wél werkte toen hij speler was. Helaas heeft hij als trainer een andere status en dat werd uiterst pijnlijk duidelijk woensdagavond in De Kuip.

In het hemd gezet

Als een club een dramatische reeks neer zet, dan wil het wel vaker gebeuren dat de spelers met het publiek gaan praten met de aanvoerder voorop. Nu nam Van Persie, geflankeerd door 'aanvoerder voor een dag' Justin Bijlow, het voortouw. Jaren geleden als speler had dit wellicht gewerkt, nu ontstond er een vreselijk beeld. Van Persie, een wandelende Feyenoordlegende, werd in zijn hemd gezet door het publiek.

Hij noemde het na afloop op de persconferentie terecht. Hij deed het omdat hij voelde dat de fans de behoefte hadden. Maar als iemand de behoefte heeft om je helemaal wezenloos te schelden, hoef je daar nog niet op te acteren. Het is een beginnersfout voor de jonge trainer.

Geen controle

Kenmerkend aan de persoon van Van Persie is zijn vastberadenheid en ijzersterk geloof. Focussen op waar jij controle over hebt, zei hij nog maar eens op de persconferentie na afloop. Nou, hetgeen waar je absoluut zelf geen controle over hebt, is een woedende massa direct na een nieuwe klap in het gezicht. Van Persie zegt nog altijd te denken op de goede weg te zijn, dan hoef je dus ook geen excuses te maken. Dat doet hij in de media ook niet.

Het zou wat zijn; Sir Alex Ferguson die even sorry kwam zeggen tegen de supporters van Manchester United nadat Van Persie en co. het niet goed gedaan hadden. Of Arsene Wenger in Noord Londen, die de supporters van Arsenal om genade vroeg. De enige reden dat zulke trainers op de supporters waren afgestapt, zou zijn om hen tot de orde te roepen en aan te sporen om in godsnaam normaal te doen.

Feyenoord-trainer wordt niet uitgekafferd

Het siert Van Persie dat hij met zijn uitleg en excuses naar de supporters wilde gaan. Een nobel idee. Maar onbewust degradeerde hij daarmee zijn aanzien als trainer. Als trainer mag hij afstandelijker zijn. Zijn oor niet laten hangen naar de buitenwereld. "Ik geloof heel erg in mijzelf als trainer", zei Van Persie na afloop. Hij gaat ook niks veranderen aan zijn werkwijze en visie. Laat dat dan ook zien. Want een trainer van Feyenoord wordt niet uitgekafferd door zijn eigen publiek.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.