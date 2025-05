Robin van Persie kiest uitgerekend in pikant laatste duel Feyenoord voor opvallende debutant

In de laatste wedstrijd van Feyenoord dit seizoen in de Eredivisie komt er een opvallende debutant in het veld. Uit bij Heerenveen, sowieso al een pikant duel voor trainer Robin van Persie, wisselt de trainer van de Rotterdammers uitgerekend de keeper.

Timon Wellenreuther, de eerste doelman bij Feyenoord sinds de blessure van Justin Bijlow, zit niet eens bij de selectie tijdens Heerenveen - Feyenoord. Volgens de club is hij 'niet fit genoeg' voor het duel, dat alleen voor Heerenveen nog ergens om gaat. De Friezen strijden nog om een plekje in de play-offs om Europees voetbal.

Plamen Andreev

Nu Wellenreuther niet speelt bij Feyenoord, is het de beurt aan doelman Plamen Andreev. De jonge Bulgaar (20) tekende afgelopen zomer zijn eerste contract in De Kuip. Hij debuteerde op zestienjarige leeftijd voor Levski Sofia in zijn thuisland. Met die club won hij ook de beker.

Eindelijk weer een ‘up’ voor verguisde Feyenoord-speler: ‘Het was mentaal héél moeilijk’ Voor Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther is het een seizoen met heel veel ups en downs. Tegen AC Milan werd hij na de Champions League-stunt luidkeels bejubeld door de duizenden meegereisde supporters. “Dat was de enige manier om hier uit te komen”, licht Wellenreuther toe tegenover Sportnieuws.nl.

Keeperswissel

Dat Van Persie uitgerekend tegen zijn oude club voor een andere keeper kiest, doet denken aan de soap die hij zelf ontketende in Friesland toen hij in de beker nog actief was. Tegen de amateurs van Quick Boys haalde hij in de 81ste minuut Mickey van der Hart naar de kant voor Andries Noppert. Het kostte Heerenveen de volgende ronde.

Zaakwaarnemer van Andries Noppert kritisch op Robin van Persie door veelbesproken wissel: 'Ga er lekker zelf staan' Andries Noppert staat al enige tijd in de belangstelling van San Lorenzo. Of de doelman van SC Heerenveen daadwerkelijk naar Argentinië vertrekt is volgens zijn zaakwaarnemer Henk Timmer nog onduidelijk. De oud-keeper uitte bovendien zijn onvrede over Robin van Persie, die Noppert in de bekerwedstrijd tegen Quick Boys vlak voor tijd onfortuinlijk inbracht.

'Daar mag je mij op aankijken'

Tweede keeper Noppert veroorzaakte namelijk een strafschop toen hij net in het veld stond, waardoor Quick Boys op 2-2 kwam en uiteindelijk doorging ten koste van de Friezen. "Dat het net niet lekker uitpakt voor Andries is helder. Daar mag je mij dan op aankijken, dat is prima. Maar ik sta er volledig achter", zei Van Persie toentertijd.

Heerenveen-keeper Andries Noppert ziet kansen na vertrek van Robin van Persie: 'Boterde niet altijd' Andries Noppert kijkt niet met lede ogen naar het vertrek van Robin van Persie van sc Heerenveen. De 30-jarige doelman was onder de naar Feyenoord vertrokken trainer niet de eerste keus onder de lat. Noppert gaat in op de 'moeizame' samenwerking met Van Persie en hoopt dat de nieuwe trainer wél voor hem kiest.

Andries Noppert

Tijdens Heerenveen - Feyenoord is Noppert eerste keeper bij Heerenveen. Die plek kreeg hij van Van Persie niet. Hij kan ervoor zorgen dat Heerenveen naar de play-offs om Europees voetbal gaat, maar is daarvoor ook afhankelijk van vijf andere clubs. Feyenoord speelt zoals gezegd nergens meer om. De Rotterdammers gaan als nummer drie naar de voorronde van de Champions League.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.