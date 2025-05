Schrik bij Heerenveen - Feyenoord: speler per brancard van het veld, wedstrijd tijdelijk gestaakt

De openingsfase bij Heerenveen - Feyenoord werd opgeschrikt door een harde botsing. Keeper Andries Noppert kwam in contact met ploeggenoot Hristiyan Petrov en moest na een lange behandeling per brancard van het veld. Even later ging het ook op de tribune mis bij een fan van de thuisclub.

Al na vier minuten hield Petrov zelf de Friese hoop op deelname aan de play-offs om Europees voetbal levend door de 1-0 te maken. Maar al snel daarna ging het mis in het Abe Lenstra Stadion. Eerst botste Noppert op Petrov, waardoor hij per brancard van het veld moest. Hij werd vervangen door Mickey van der Hart.

Medisch noodgeval

Een paar minuten later werd de wedstrijd zelfs tijdelijk gestaakt. Ditmaal omdat er volgens de club een 'medische noodsituatie' op de tribune was. Een teamdokter snelde ook met zijn tasje naar eén van de zijdes van het stadion om hulp te verlenen. Wat er precies aan de hand is en hoe het met Noppert en de fan is, is niet bekend. Maar scheidsrechter Jeroen Manschot wilde dat alle aandacht was op waar het het hardst nodig is.

Spelers naar binnen

Toen het na een paar minuten nog altijd niet beter ging op de tribune, besloot Manschot om de spelers naar binnen te dirigeren. Tot nader order wordt er in Heerenveen niet gevoetbald. Toen keeper Noppert van het veld werd gedragen, kreeg hij nog een klopje op de borst van zijn voormalig trainer Robin van Persie.

'Onder controle'

Toen de spelers een paar minuten binnen waren, kwam Heerenveen met een verlossende update. Beide medische situaties, van Noppert én de supporter op de tribune 'zijn onder controle'. Er wordt snel weer gevoetbald in het Abe Lenstra Stadion.

Beide situaties zijn onder controle. 🙏🏼



We gaan over een paar minuten weer verder met de wedstrijd. https://t.co/pC6ybbSkPm — sc Heerenveen (@scHeerenveen) May 18, 2025

Nog een botsing

Toen de tweede helft bij alle andere Eredivisie-duels al lang en breed begonnen was, liep de eerste helft bij Heerenveen - Feyenoord ook nog eens pijnlijk af. Twee spelers van de thuisclub kwamen weer met elkaar in botsing, dit keer met op het oog minder heftige gevolgen dan eerder. Manschot floot om 15.40 uur pas af voor de eerste helft.

Noppert en Van Persie

Noppert en Van Persie kenden in hun gezamenlijke tijd bij Heerenveen geen goede samenwerking. Van Persie koos voor Mickey van der Hart als eerste doelman en moest de WK-keeper van Oranje het doen met een plek op de bank. In de beker tegen de amateurs van Quick Boys wisselde Van Persie het nog om in de 81ste minuut, maar werd Noppert daarna een schlemiel door een penalty te veroorzaken. Daardoor werd Heerenveen uitgeschakeld.

