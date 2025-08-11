Een nieuw voetbalseizoen betekent vertrekkende toppers, maar ook nieuwe gezichten. Eén van de nieuwe smaakmakers is de Australiër Joshua Nisbet. Hij tekende bij Roda JC, terwijl het WK voetbal lonkt. Naast zijn talent val hij op een andere manier op.

De 26-jarige Nisbet is een stuk kleiner dan zijn teamgenoten. De spelverdeler heeft slechts een lengte van 1,60 meter. Daarmee is hij een van de kleinste spelers ooit op het Nederlandse profniveau. Ter vergelijking: Shunsuke Mito (1,63 meter) is de kleinste speler in de Eredivisie. Jong FC Utrecht-speler Kevin Gadellaa is met zijn 2,06 meter liefst 46 centimeter groter dan Nisbet.

Toch maakt de Roda-nieuweling direct indruk bij zijn debuut in de Keuken Kampioen Divisie. De club won met 1-3 van Helmond Sport. Nisbet moest met zijn beperkte lengte opboksen tegen afwijzingen en vooroordelen, zo blijkt uit een uitgebreid interview met De Limburger. "T ussen mijn achtste en dertiende groeide ik maar drie centimeter", herinnert hij zich.

Tumor

Nisbet komt transfervrij over van het Schotse Ross County en speelde drie interlands voor het Australisch elftal. Op 16-jarige leeftijd kreeg hij de schok van zijn leven. Hij bleek een zeldzame bottumor te hebben in zijn rechterheup. De droom om profvoetballer te worden, leek hij te moeten vergeten. " Het is gelukkig nooit levensbedreigend geweest."

Het zou kunnen dat de tumor een reden is voor de lengte van Nisbeth. " Maar er is geen direct bewijs voor dat het in mijn geval ook zo is. Wat zeker niet helpt, is dat mijn moeder net iets kleiner is dan ik en mijn vader maar net iets groter." De middenvelder is altijd al klein geweest voor zijn leeftijd.

Groeihormonen

Hij kreeg zelfs het advies om groeihormonen te nemen. Andere specialisten stelden dat dat niet nodig was, maar hij zou altijd klein blijven. En dat is best lastig in de voetballerij. " Scouts en trainers kijken vaak naar het postuur en de fysieke capaciteiten van een speler. Vaak kreeg ik daarom 'nee' te horen als ik ergens op proef was en een contract probeerde te krijgen. Pesterijen heb ik nooit meegemaakt, omdat ik een goede, hechte vriendengroep heb. Maar ik ontwikkelde wel de drang om mezelf te bewijzen."

"Ik ontwikkelde spelinzicht en timing waarmee ik tegenstanders kan verrassen. Jazeker, ik heb mijzelf trucjes aangeleerd. Als je kleiner bent, moet je andere manieren vinden om te winnen. Welke dat precies zijn? Dat geheim ga ik natuurlijk niet in de krant verklappen."

Alles over Keuken Kampioen Divisie

Check hier het laatste nieuws over de Keuken Kampioen Divisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.