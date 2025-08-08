Vitesse verdwijnt zo goed als zeker uit het profvoetbal. De KNVB trekt de proflicentie van de club uit Arnhem in. Vandaag om 15.00 uur krijgen de Arnhemmers de allesbeslissende uitspraak te horen. Tegelijkertijd begint de Keuken Kampioen Divisie, die dit seizoen in plaats van 20 ploegen, 19 ploegen kent. Dit is hoe de periodetitels in het seizoen 2025/26 werken.

De eerste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie staat op het punt van beginnen. Vrijdagavond om 20.00 uur staan de eerste vijf wedstrijden op het programma. De clubs hopen aan het einde van het seizoen te promoveren naar de Eredivisie, waar relatief een stuk meer geld te verdienen valt.

Hoe werkt periodetitel in KKD?

De KKD kent sinds het seizoen 2016/17 (opnieuw) twintig teams. Dat is handig voor de KNVB, want dan kunnen alle teams iedere speelronde een wedstrijd spelen. Naast het kampioenschap en promotie zijn er in de KKD ook vier periodetitels te verdienen. Met het vertrek van Vitesse uit de eerste divisie zal deze regeling dit seizoen anders zijn dan normaal.

Een periodetitel levert een club een plekje op in de play-offs om promotie. Vorig seizoen werden deze titels twee keer na negen wedstrijden verdeelt en twee keer na tien wedstrijden. Aangezien de KNVB in een competitie van 19 teams verschillende ploegen pauze moet geven per weekend, is de periodestand een stuk lastiger af te lezen.

Oplossing

Als de ene ploeg negen wedstrijden heeft gespeeld, speelt een ander team de opvolgende week pas zijn negende wedstrijd van de competitie. De KNVB heeft hier een oplossing voor gevonden. "Voor de eindstand in een periode bestaande uit negen competitieronden geldt het behaalde resultaat van de door elk deelnemend team conform het competitieprogramma gespeelde eerste acht wedstrijden in de betreffende periode", laat de Nederlandse voetbalbond weten.

"Dit betekent dat normaliter in een periode elf teams reeds op de een-na-laatste (achtste) speelronde hun achtste wedstrijd spelen en de overige acht teams pas op de laatste (negende) speelronde een achtste wedstrijd zullen spelen. Voor de eindstand in een periode bestaande uit tien competitieronden geldt het behaalde resultaat van de door elk deelnemend team conform het competitieprogramma gespeelde eerste negen wedstrijden in de betreffende periode."

