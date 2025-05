Van pure middelmaat in de KKD naar absolute wereldtop: Champions League-finalist reageert op zijn tijd in Nederland

Het kan verkeren in de voetballerij. Zo ook voor de Duitse verdediger Yann Aurel Bisseck. Enkele jaren geleden speelde hij nog voor Roda JC in de Keuken Kampioen Divisie, maar aankomende zaterdag gaat hij met Internazionale de Champions League-finale spelen tegen Paris Saint-Germain. De Duitser kijkt echter positief terug op zijn tijd in Kerkrade.

Het was een lange weg naar de top voor Bisseck. Hij doorliep de jeugdopleiding van FC Köln, maar echt doorbreken deed hij daar nooit. Na een mislukte verhuurperiode bij Holstein Kiel werd de verdediger in het seizoen 2019/2020 gestald bij Roda JC, dat uitkam in de Eerste Divisie.

Hij speelde uiteindelijk slechts tien wedstrijden voor de ploeg uit Kerkrade, waarin hij één doelpunt wist te maken. Na zijn avontuur bij Roda kwam hij nog uit voor Vitoria Guimarães in Portugal en voor Aarhus in Denemarken, waarna hij in 2023 bij Internazionale belandde.

Niet vergeten

Bisseck mag dan wel gigantische stappen hebben gezet waardoor hij komende zaterdag wellicht de Champions League-trofee omhoog mag houden, zijn tijd bij Roda is hij niet vergeten. Het AD was aanwezig bij een persmoment met de Duitser, en vroeg hem nog of hij de namen kan noemen van zijn trainers bij Roda JC.

"Mijn eerste trainer heette Jean Paul", zegt hij lachend. "In een competitie die Keuken Kampioen heette, hahaha, dat weet ik nog. Maar zijn achternaam, dat is lastig."

Andere fase

Op de vraag of we ons in Nederland moeten schamen dat we een speler die zaterdag in de finale van de Champions League in de basis kan staan, hebben laten zwoegen op een bescheiden niveau, antwoordt de Duitser nuchter. "Helemaal niet. Ik zat in een andere fase van mijn carrière. Ik was ook vaak geblesseerd."

Hij vervolgt: "In een loopbaan gebeuren er veel dingen met een speler. Het is niet makkelijk om het te redden als voetballer. Maar geloof me, ik verwijt Roda JC en de mensen die daar werkten echt helemaal niets, integendeel. Het was leerzaam. Veel dingen moeten kloppen wil het in een loopbaan helemaal lukken voor een speler."

Jean Paul de Jong

Zijn trainer bij Roda destijds, Jean Paul de Jong, moest even nadenken bij de naam van de verdediger, maar kan zich nog wel het een en ander herinneren. "Ik wist niet dat het dezelfde jongen was die nu bij Inter speelt. Hij kwam bij ons met een voetblessure en bovendien werd het seizoen in maart afgebroken door corona, maar toen was ik al weg bij de club. Maurice Verberne heeft het toen overgenomen."

De Jong vervolgde zijn verhaal met mooie woorden. "Dat hij zover is gekomen is geweldig voor die jongen. Bij Roda JC was het een speler die de ontwikkeling als jonge prof doormaakte. Dat gaat nou eenmaal met vallen en opstaan. Je bent in het buitenland op jezelf aangewezen, maar het kan vaak een mooie leerschool zijn."

Finale

Aankomende zaterdag kan Bisseck dus de Champions League winnen. Wellicht mag hij ook nog eens in de basis staan. De wedstrijd begint om 21:00 uur.