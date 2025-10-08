Ronald Koeman moest dinsdag de training van het Nederlands elftal overslaan. Dat had allemaal te maken met zijn zieke vrouw, vertelde hij woensdag voor de camera van de NOS. "Je gaat niet zomaar weg. Dus als je weggaat, dan betekent dat wel iets", zei de bondscoach van Oranje.

Koeman heeft niet getwijfeld of hij woensdag met het Nederlands elftal op het vliegtuig zou stappen voor de uitwedstrijd van donderdagavond tegen Malta in de WK-kwalificatie. Het Nederlands elftal speelt zondag een thuisduel met Finland in de WK-kwalificatie. "Twijfel is er niet geweest", zei hij. "Er ontstond iets, daar wil ik verder niet over uitweiden. Maar dan moet ik wel naar huis."

Bij de vrouw van Koeman werd in 2023 chronische borstkanker geconstateerd. Ze kreeg in 2010 voor het eerst kanker. Na intensieve behandeling keerde de ziekte terug.

'Moeilijk voor het hele gezin'

Koeman gaf in augustus bij De Oranjezomer een update over hoe het met zijn vrouw Bartina gaat. Redelijk, was het eerste antwoord. "Heel kort gezegd heeft Bartina chronisch borstkanker. Dat is begonnen in 2010 en teruggekomen in 2018 en 2023. Ze is nog steeds volop in behandeling. Dat wil zeggen: om de drie weken. Dan zijn er momenten dat het minder gaat en dat ze bijverschijnselen krijgt. Dat is moeilijk voor het hele gezin, voor de kinderen, voor mij en voor de kleinkinderen."

Eerder dit jaar nog was het hele gezin op vakantie op Mallorca, vertelt Koeman. Toen was Bartina 'even slecht'. "Toen was ze niet fit, dus ik vond het geweldig dat ze erbij was. Dat kan namelijk niet altijd", prijst de bondscoach zichzelf gelukkig dat zijn vrouw erbij was bij de prijsuitreiking. "Ze is enorm afgevallen, maar mentaal enorm sterk. Daar leven wij in mee."

WK 2026

De bondscoach gaf destijds ook aan altijd voor zijn vrouw te kiezen. Ook als dat straks zou betekenen dat hij niet mee kan naar het WK 2026 in Canada, de Verenigde Staten en Mexico.