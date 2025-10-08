Memphis Depay arriveerde te laat bij het Nederlands elftal, Mexx Meerdink haakte geblesseerd af. Desondanks heeft bondscoach Ronald Koeman het idee dat hij nog genoeg opties voor de spitspositie over heeft. Eén van hen is Donyell Malen.

"Natuurlijk zie ik hem ook als basisspeler", zegt Koeman op de persconferentie in aanloop naar Malta - Nederland. "Maar er is ook concurrentie op de posities waar Donyell speelt", doelt hij op Wout Weghorst. Veel andere opties lijken er op dit moment niet meer te zijn.

Over Malen: "Je ziet ook bij zijn club, wanneer hij wat centraler speelde, dat hij meer ruimte kreeg." Aston Villa speelt namelijk met twee spitsen: "Dan is hij op zijn best." Koeman wilde nog niet bevestigen welke speler er in de punt van de aanval gaat beginnen tegen Malta. De bondscoach wees alleen naar Frenkie de Jong, op de vraag wie er allemaal in de basis zou staan.

Memphis Depay

Het ging op de persconferentie ook over twee andere spitsen. Memphis sloot later aan bij de groep, omdat zijn paspoort was gestolen. Daarom duurde het nog langer voor hij vanuit Brazilië, via Nederland, in Malta arriveerde. "Ook als hij op tijd was geweest, had hij niet gespeeld, gezien zijn fitheid hiervoor", vertelde Koeman.

Mexx Meerdink

Meerdink, die voor het eerst bij de selectie van het Nederlands elftal zat en hoopte zijn debuut te maken tegen Malta, viel geblesseerd uit op de training. "Op het eind van de training heeft hij bij het afwerken last gekregen. Het bleek dat het dusdanig ernstig was dat hij er weer af moest."

Nederland speelt donderdag om 20.45 uur tegen Malta voor de WK-kwalificatie. Komende zondag staat de thuiswedstrijd tegen Finland op het programma.

Alles over de WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.