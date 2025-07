Valentijn Driessen is van mening dat KNVB-directeur Nigel de Jong een grote fout heeft gemaakt rond Andries Jonker. De bondscoach kreeg al voor het toernooi te horen dat het zijn laatste was en dat vindt Driessen onbegrijpelijk.

Oranje werd in de groepsfase al uitgeschakeld en volgens Driessen is dat aan meerdere factoren te wijten. "Een blunder van jewelste", vertelt Driessen over het aangekondigde afscheid van Driessen nog voor het EK. "Met deze beslissing ondermijnde hij de autoriteit van Jonker bij zijn spelersgroep. Zeker omdat De Jong uit de boezem van de selectie vernam dat veel vrouwen na drie jaar Jonker helemaal klaar waren met de Amsterdammer. Na een redelijk WK in Australië en Nieuw-Zeeland met een kwartfinaleplaats ging het alleen nog bergafwaarts."

Driessen ziet dat het al vaker mis ging bij de Oranjevrouwen. "In de Nations League speelden de Oranje Leeuwinnen niets klaar, de ploeg liep de Olympische Spelen in Parijs mis en zakte op het EK finaal door de ondergrens."

Bondscoach Andries Jonker trekt pijnlijke conclusie na mislukt EK met Oranje Leeuwinnen Na een dramatisch Europees kampioenschap voor de Oranje Leeuwinnen is bondscoach Andries Jonker opvallend eerlijk over het niveau van zijn team. Het teleurstellende toernooi, met grote nederlagen tegen Engeland (4-0) en Frankrijk (5-2), vraagt om een harde evaluatie. "Moeten we dan de olympische gedachte ventileren?", vraagt Jonker zich hardop af.

Beste oplossing

Ook deelt Driessen de voor hem ideale oplossing die De Jong had kunnen toepassen. "De beste oplossing was uiteraard om voor het EK te breken met Jonker. Daarmee had KNVB’er De Jong voorkomen dat hij zijn KNVB-collega Jonker liet zwemmen om hem vervolgens voor het oog van Europa kopje onder te laten gaan."

Teleurgestelde Andries Jonker deelt sneer uit aan KNVB: 'Doe er verstandig aan om daar niets over te zeggen' De Oranje Leeuwinnen zagen zondag na een ontluisterende 5-2 nederlaag tegen Frankrijk een einde komen aan het EK. Voor bondscoach Andries Jonker betekende dat ook het einde van zijn periode bij het team, want hem werd maanden geleden al verteld dat zijn contract niet verlengd zou worden. Dat zat hem ook na de uitschakeling nog altijd heel diep.

Poppenkast

Tijdens het toernooi kreeg Jonker nog mot met een journalist die zijn toernooi een 'poppenkast' noemde. Ook Driessen gebruikt nu deze woorden. "Jonker had zich dan evenmin belachelijk hoeven te maken met de poppenkast die hij opvoerde vlak voor het EK. Hij had serieus gedacht aan opstappen, maar koos daar niet voor en kwam met de goedkope spin dat het zijn manier was om de groep voor zich te winnen en er een eenheid van te smeden die in Zwitserland door een muur zou gaan."

Jonker zijn opvolger is inmiddels ook bekend. Arjan Veurink neemt vanaf augustus het stokje over van de Nederlander.

Nieuwe bondscoach Oranje Leeuwinnen bekend: 'Ik heb er nooit een geheim van gemaakt' De KNVB heeft een opvolger gevonden voor Andries Jonker, die na het EK komende zomer vertrekt als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. Niemand minder dan Arjan Veurink gaat de Nederlandse vrouwenploeg leiden. Hij weet wat het is om met Oranje kampioen te worden.

