De Oranje Leeuwinnen zijn uitgeschakeld op het EK na een pijnlijke 5-2 nederlaag tegen Frankrijk. Daarmee komt ook een einde aan het tijdperk van bondscoach Andries Jonker. In de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As uitgebreid het ‘onrustige’ toernooi van Oranje en ze nemen geen blad voor de mond.

“De Oranje Leeuwinnen liggen uit het toernooi”, begint Hoog. “Na die dramatische 4-0 tegen Engeland afgelopen woensdag lag het al in de lijn der verwachting dat ze het tegen Frankrijk ook niet zouden redden. Ze moesten met drie doelpunten verschil winnen of hopen dat Engeland zou verliezen van Wales. Er moest dus van alles gebeuren.”

'Verrassende eerste helft'

Hoog vervolgt: “De kans was klein en het spel was ook niet heel sprankelend, moet ik eerlijk zeggen. De eerste helft was nog wel goed.” Van As haakt in: “Ik was de eerste helft ook wel verrast.”

“Knap dat ze zich zo herpakten na die 4-0”, vindt Hoog. “Frankrijk begon ook wat mat”, vult Van As aan. “Ik vond Nederland echt wel ietsjes beter in de eerste helft. Ze kregen kansen, dus je had even hoop. Je dacht: zou het dan toch gebeuren? Maar het was gewoon een lastig verhaal.”

'Niet om aan te gluren'

Hoog: “Ze zaten ook in een zware poule. Engeland en Frankrijk staan allebei hoger op de ranglijst. Dat zijn topploegen. Van tevoren was het al moeilijk, maar tegen Engeland hebben ze het echt weggegeven. Dat was zó slecht.” Van As: “Niet om aan te gluren.”

“Zelf hebben ze dat ook wel toegegeven achteraf”, zegt Van As. “Dat ze totaal niet zichzelf waren en niet speelden zoals ze kunnen.”

Onrust

Hoog somt op: “Er zit een heel team achter. Het gaat om fitheid, mentaliteit, zelfvertrouwen. Het teamgevoel moet kloppen, en dat deed het gewoon niet. Er was te veel onrust.”

“Zoveel reuring!”, benadrukt Van As. “Als begeleidingsteam wil je rust creëren, zeker met de media in je nek. Die duiken op elk detail. En er werd echt genoeg aangereikt om onrust over te veroorzaken.”

De schuldvraag

Van As noemt de NOS-podcast vlak voor de wedstrijd tegen Wales, waarin Jonker aangaf dat hij twijfelde over zijn toekomst. “Dat is natuurlijk voer voor de media. Dat creëert onrust.” Hoog is duidelijk: “Heel dom.”

Het duo gaat in op de schuldvraag. Zo vertelt Hoog: “Ik vind dat het begon bij de KNVB. Zij hadden dit veel beter moeten managen. Vervolgens komt Jonker met die uitspraak vlak voor het EK. Dat is echt ontzettend dom. Daarna geven de speelsters ook niet thuis. De ervaren krachten stonden niet op. Er is niet één schuldige, maar de KNVB had dit anders moeten aanpakken.”

Van As is het daarmee eens: “Ze hadden gewoon na het EK met Jonker in gesprek moeten gaan. In alle rust. Zeg dat je dankbaar bent, maar dat je niet met hem doorgaat.”

Ook de onduidelijkheid rond Danielle van de Donk zorgde voor reuring. De ervaren speelster gaf aan fit te zijn, terwijl Jonker zei dat ze niet kon starten. Dat riep vanzelfsprekend veel vragen op. Hoog: “Daar ligt ook een verantwoordelijkheid bij de persvoorlichter van de KNVB. Die moet dat strak managen.”

Ze concludeert: “Er werd te veel gewezen naar anderen. Terwijl niemand écht kritisch naar zichzelf keek.”

