Het tragische overlijden van Liverpool-speler Diogo Jota slaat donderdag in als een bom in de voetbalwereld. Clubs en spelers lieten massaal hun steunbetuigingen achter nadat de Portugese aanvaller op 28-jarige leeftijd verongelukte met zijn auto in Spanje. Zijn ploeggenoten zijn in diepe rouw en lieten de eerste uren logischerwijs nog niks horen. Maar nu sijpelen de eerste eerbetonen binnen.

Harvey Elliott laat in een emotioneel statement op zijn Instagram weten 'niet te kunnen geloven' dat Jota er niet meer is. "Het is moeilijk om in woorden te brengen hoeveel pijn dit doet", zegt de jonge Engelsman, begeleid door een foto van hem en Jota die op het veld knuffelden. Elliott werd vorige week nog Europees kampioen met Jong Engeland, maar van die feestvreugde is niks meer over. "Je zal altijd een onderdeel zijn van dit team en van de Liverpool-familie", richt Elliott zich tot zijn overleden ploeggenoot.

'Ik hou van je'

"Je was een geweldige voetballer, zo eentje die elke keer het verschil maakte als-ie op het veld stapte. Je was bescheiden, werkte hard en je was er altijd voor iedereen die iets nodig had. Ik prijs mezelf zo gelukkig dat ik met jou het veld gedeeld heb. We deelden herinneringen en momenten die ik de rest van mijn leven bij me zal dragen. We zullen je nooit vergeten. Mijn gedachten gaan uit naar je hele familie, ik hou van je, broer. Rust in vrede Diogo en André (Jota's broer, die ook overleed bij het ongeluk, red.)"

i Harvey Elliott reageerde emotioneel op het overlijden van Liverpool-ploeggenoot Diogo Jota. ©Instagram Harvey Elliott.

Darwin Nuñez en Cody Gakpo

Ook spits Darwin Nuñez, die samen met Jota de aanval van Liverpool vormde, reageert geschokt. "Er zijn geen woorden voor zoveel pijn. Ik zal je altijd herinneren met je glimlach, als een goede vriend op en naast het veld. Ik stuur al mijn steun naar zijn familie, ik weet zeker dat hij altijd bij hen zal zijn. Vooral bij zijn vrouw en drie kinderen." Cody Gakpo laat via Instagram Story weten dat hij van Diogo Jota hield als een broer. "Mag je ziel in vrede rusten."

i Cody Gakpo stond ook stil bij het overlijden van Diogo Jota. ©Instagram Cody Gakpo

Alexis Mac Allister

Middenvelder Alexis Mac Allister hoopt ook dat 'lieve Diogo' rust vindt. "Niet te geloven. Ik zal altijd je glimlach, je slimheid, je vriendschap en alles wat je een mooi persoon maakte, herinneren. Het doet veel pijn en we gaan je missen", schrijft hij op Instagram. Hij krijgt bijval van zijn middenveldcollega Dominik Szoboszlai. "Woorden kunnen niet beschrijven hoe gebroken en kapot we zijn. Je glimlach, je liefde voor het spel zullen nooit worden vergeten. We gaan je zo erg missen, maar je zal altijd bij ons blijven, op en naast het veld."