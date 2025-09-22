Het noodlot slaat toe voor Ruben van Bommel. Voor de linksbuiten, die afgelopen zomer de overstap maakte van AZ naar PSV, dreigt het einde van het seizoen. Van Bommel houdt een horrorblessure over aan de wedstrijd tegen Ajax.

Ruben van Bommel komt dit seizoen normaal gesproken niet meer in actie. De 21-jarige aanvaller van PSV heeft zondag tegen Ajax een zware knieblessure opgelopen, maakte onderzoek maandag duidelijk. De komende dagen wordt een gedetailleerd behandelplan gemaakt, laat PSV weten.

'Voelde meteen dat het mis was'

Van Bommel viel kort voor rust uit toen hij zich verstapte. De linksbuiten greep naar zijn knie en schreeuwde het uit van de pijn. "Op het moment dat het gebeurde, voelde ik eigenlijk meteen al dat het mis was", aldus Van Bommel in een door PSV verspreid persbericht. "Dit is een harde klap. Ik was enorm gemotiveerd om er een onvergetelijk seizoen van te maken met PSV. Maar de knop gaat snel om. Ik ga er alles aan doen om op de best mogelijke manier terug te keren op het veld en in de tussentijd blijf ik het team op de achtergrond supporten."

Geblesseerde aanvallers

PSV nam Van Bommel afgelopen zomer voor ruim 15 miljoen euro over van AZ. Overigens is hij niet de enige aanvaller van PSV die geblesseerd is. Trainer Peter Bosz heeft voorlopig ook niet de beschikking over Alassane Pléa en Myron Boadu, die beiden ook nieuw zijn bij de club.

Topscorer

De zoon van Mark van Bommel was het seizoen goed begonnen in Eindhoven. Met zijn drie doelpunten is Van Bommel tot op heden nog de topscorer van de ploeg van Bosz. De Bosniër Esmir Bajraktarevic lijkt de komende tijd de honneurs waar te moeten nemen op linksbuiten voor PSV.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.