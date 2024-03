Rusland sloopt EK-deelnemer Servië in eerste wedstrijd tegen Europees land sinds invasie in Oekraïne

Rusland mag sinds de invasie in Oekraïne niet meer meedoen bij de UEFA, maar speelde donderdag wel voor het eerst weer tegen een Europees land. De Russen hadden Servië zo ver weten te krijgen om de reis naar Moskou te maken en die kregen een flink pak slaag in een oefenduel: 4-0.

Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen en dat zorgde er even later voor dat de UEFA en de FIFA besloten dat het land niet langer meer deel mocht nemen aan de kwalificaties voor eindtoernooien. Op 14 november 2021 liep het in een rechtstreeks duel met Kroatië plaatsing voor het WK mis en sindsdien speelde het niet meer tegen een Europese tegenstander.

Tot donderdagavond, want de Russen wisten Servië over te halen om toch te voetballen in het omstreden land. Heel verrassend is dat ook weer niet, want dat is naast Belarus het enige Europese land dat niet is meegegaan in de internationale sancties. De president van de Servische bond liet weten dat het 250.000 euro had ontvangen om de wedstrijd te spelen.

Het was voor Servië, met Dusan Tadic in de basis, geen succes. Al na een half uur kwam het met tien man te staan door een rode kaart voor Milan Gajic. Anton Miranchuk, Maksim Osipenko, Aleksey Miranchuk en Ivan Sergeev zorgden daarna voor de vier Russische goals.

Rusland beschuldigt IOC van 'racisme' en 'neonazisme' na besluit over openingsceremonie Russische en Belarussische atleten zijn niet welkom op de openingceremonie van de Olympische Spelen in Parijs komende zomer. Dat maakte het Internationaal Olympisch Comité (IOC) dinsdag bekend. Rusland laat er geen gras over groeien wat ze van die beslissing vinden.

EK

Servië heeft dus nog veel huiswerk te doen richting het EK voetbal van komende zomer in Duitsland. Het zit komende zomer in de groep met Engeland, Slovenië en Denemarken. Servië doet voor het eerst als individueel land mee aan het EK. In 2000 deed het voor het laatst mee, maar toen was het nog Servië en Montenegro.