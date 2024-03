Rusland beschuldigt IOC van 'racisme' en 'neonazisme' na besluit over openingsceremonie

Russische en Belarussische atleten zijn niet welkom op de openingceremonie van de Olympische Spelen in Parijs komende zomer. Dat maakte het Internationaal Olympisch Comité (IOC) dinsdag bekend. Rusland laat er geen gras over groeien wat ze van die beslissing vinden.

Het besluit van het IOC is genomen vanwege de oorlog van Rusland in Oekraïne, die ruim twee jaar geleden begon. Eerder liet het comité weten dat atleten van Rusland en Belarus wel mogen meedoen aan de Spelen. Onder neutrale vlag zijn ze individueel welkom. Er worden geen volksliederen van de landen gespeeld.

Bovendien mogen de atleten uit Rusland en Belarus geen band met het leger hebben. Ze moeten ook openlijk afstand nemen van de Russische invasie in Oekraïne.

Reactie Rusland 'nieuw dieptepunt'

In Rusland is de beslissing van het IOC niet bepaald goed gevallen. "De beslissingen zijn illegaal, oneerlijk en onaanvaardbaar", zei Maria Zakharova, de woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarmee was ze nog niet klaar: "We zijn geschokt door de ongekende discriminerende voorwaarden die aan Russische alteten zijn opgelegd. Het laat zien hoe ver het IOC is afgedwaald van de oorspronkelijke principes en zich nu tot racisme en neonazisme heeft gewend."

Mark Adams, woordvoerder van het IOC, reageerde een dag later op de Russische teksten: "We hebben al veel aggresieve uitspraken vanuit Rusland gezien. We hebben er zelfs eentje gezien waarbij de voorzitter van het IOC (de Duitser Thomas Bach, red.) door zijn nationaliteit wordt gekoppeld aan de Holocaust. Het is volstrekt onacceptabel en een nieuw dieptepunt."

Openingsceremonie

De openingsceremonie van de Spelen in Parijs vindt plaats op 26 juli. De deelnemende landen varen in boten over de Seine langs het publiek.