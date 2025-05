Toekomst van gedegradeerde Nederlander voorspeld: 'Ik denk dat hij ooit nog bij Twente terecht komt'

Ruud van Nistelrooij is onderwerp van gesprek in Engeland. Britse media weten het zeker: zondag gaat hij ontslagen worden na de laatste wedstrijd van Leicester City in de Premier League. Een kortzichtige keuze vindt analist Robert Maaskant in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

Hij vindt het juist dapper van Ruud van Nistelrooij dat hij is ingestapt bij Leicester City, dat onlangs degradeerde naar het Championship - daar waar zij vorig jaar kampioen werden. "Ik denk dat je juist nú moet vasthouden aan de manager en moet inzien dat je ploeg simpelweg niet goed genoeg is geweest", oordeelt Maaskant.

'Dan ligt het echt aan het team'

Dat oordeel komt niet zomaar uit de lucht vallen bij de oud-trainer van Helmond Sport. "Want als er twee managers aan onder doorgaan, dan zit er ook iets niet goed in het elftal. Van Nistelrooij heeft het aangedurfd, heeft dit gedaan en ik denk dat het voor hem hartstikke goed zou zijn om in die Championship door te gaan. Hij zal zich daar ontzettend ontwikkelen als coach. En dan zal hij daarna de clubs weer voor het uitkiezen hebben", voorsplt Maaskant.

Overigens vermoedt Maaskant ook nog wel dat Van Nistelrooij ooit een keer in zijn carrière gaat verrassen. "Ik denk dat hij ooit bij FC Twente terecht gaat komen." Op de vraag waarom heeft hij een vlug antwoord. "Omdat ik denk dat zijn connectie met Arnold Bruggink (technisch man bij FC Twente, red.), wat een van zijn beste vrienden is, dusdanig hecht is dat ze bij FC Twente dat lijntje al lang gelegd hebben."

FC Twente

"Hij heeft inmiddels die ervaring en dat ze Ruud (van Nistelrooij, red.) dan als stunt bij FC Twente pakken zodra Jozef Oosting vertrekt", oppert Maaskant. Hetzelfde verhaal deed een poosje geleden de ronde over Erik ten Hag. Hij zou ook nog eens een keer terugkeren bij Twente.

"Ook dat begrijp ik wel", begint Maaskant. "Dat heeft ook met de familiebanden te maken, volgens mij zit er zelfs een Ten Hag in de rvc. Die familie heeft hun tentakels zeker uitgeslagen in het oosten van het land. Maar voorlopig zal Ten Hag nog in de Europese top te vinden zijn, en terecht ook. Want als je presteert met kleinere clubs, en dat heeft hij steeds gedaan. Hij wint toch weer prijzen bij Man United. Wat ook gewoon knap is, hoe je het ook wendt of keert."

Nieuwe trainer Ajax

Ten Hag wordt ook genoemd als trainer bij Ajax, maar heeft zelf nog een voorkeur voor Bayer Leverkusen. Ook wordt Paul Simonis genoemd, maar dat vindt Maaskant nog wat te vroeg. Hij heeft een andere kandidaat in zijn gedachten die perfect zou zijn voor Ajax.

In de negentiende aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de trainer van Helmond Sport zijn scherpe mening over de transferperikelen rondom de proflicentie van Vitesse. Verder bespreekt Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld de beste kandidaat om Farioli op te volgen, spreekt hij over de toekomst van Mo Ihattaren en krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.

