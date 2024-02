Ryan Gravenberch al vroeg naar de kant met blessure in finale Carabao Cup

Ryan Gravenberch heeft weinig plezier beleefd aan de finale van de Carabao Cup tussen Liverpool en Chelsea. De middenvelder van The Reds kreeg een harde tik op zijn enkel van Moises Caicedo (Chelsea) en moest zich na ruim 25 minuten al laten vervangen.

Ryan Gravenberch stond, samen met onder meer Cody Gakpo en Virgil van Dijk, in de basis bij Liverpool, maar zijn bekerfinale duurde slechts een minuut of 25. De tik van Moises Caicedo (Chelsea) was hard, maar of er sprake was van opzet, waren de meningen over verdeeld. Oordeel zelf!