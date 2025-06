Santos deelt heftige diagnose van stervoetballer Neymar: 'Hij had al dagen klachten'

De Braziliaanse aanvaller van Santos, Neymar, is positief getest op het coronavirus en zal zijn team Santos enige tijd moeten missen. Ook een gepland uitstapje naar het trainingskamp van de nationale ploeg gaat niet door.

Santos meldt dat Neymar positief getest is op COVID-19. "Na het uitbreken van een virale infectie heeft Neymar zich, na onderzoek door de medische staf van Santos, laten testen. De uitslag bevestigde een COVID-19-besmetting. De speler had sinds donderdag klachten, heeft al zijn activiteiten gestaakt en verblijft nu thuis. Hij rust uit en ondergaat een symptomatische behandeling volgens de instructies van de arts," citeert O'Globo een verklaring van Santos.

Geen bezoekje

Neymar speelde dit seizoen veertien wedstrijden in alle competities, waarin hij drie keer scoorde en drie assists gaf. Tijdens zijn vorige wedstrijd voor Santos ging hij door het lint en kreeg hij een rode kaart van de scheidsrechter. Hij zou sowieso geschorst zijn voor de komende wedstrijd tegen Fortaleza, maar was zondag graag naar Sao Paulo afgereisd om zijn landgenoten te observeren. Zelf zit de voormalig aanvoerder van Brazilië niet bij de selectie, die zich voorbereidt op de WK-kwalificatie.

Toekomst ongewis

De gezondheidsproblemen van Neymar komen in een toch al rumoerige periode voor de stervoetballer. De 33-jarige vleugelaanvaller ziet zijn contract bij jeugdclub Santos eind juni aflopen. Het is nog de vraag of hij blijft bij de zwart-witte club waar hij furore maakte. De hernieuwde samenwerking is sinds zijn rentree weinig succesvol. Hij zou in de winter van zijn carrière ook nog terug kunnen keren in Europa, waar hij bij FC Barcelona en PSG een stervoetballer werd. Hij voetbalde voor zijn terugkeer bij Santos al in Saoedi-Arabië bij Al-Hilal.

Woeste Neymar beledigt scheidsrechter en reageert vol schuld op rode kaart: 'Ik heb een fout gemaakt' Topvoetballer Neymar heeft zijn excuses aangeboden aan zijn teamgenoten en de Santos-fans voor zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Botafogo, een half uur voor tijd. In de 76e minuut, bij een 0-0 stand, scoorde Neymar met zijn hand uit een voorzet. Dit leverde hem zijn tweede gele kaart en dus een rode kaart op. Kort daarna scoorde het Botafogo van Renato Paiva en bezorgde Santos een nederlaag waardoor de club in de degradatiezone belandde.

Corona

Covid-19, ook wel corona genoemd, is een ziekte die op de longen slaat. Begin 2020 werd de hele wereld platgelegd door het virus, met veel doden tot gevolg. Ook Nederland ging maandenlang op slot en in quarantaine. Pas halverwege 2021 kon het normale leven weer een beetje opstarten.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.