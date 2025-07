Sarina Wiegman was na afloop lichtelijk verbaasd na de bizarre ontsnapping van Engeland op het EK. De bondscoach van de Engelsen zag haar ploeg een dramatische penaltyserie net iets beter nemen, maar uiteindelijk overheerst de blijdschap dat haar ploeg door is.

Wiegman keek vanaf de kant toe hoe haar ploeg na een 2-2 eindstand na verlenging penalty's moest nemen tegen Zweden. Die strafschoppenserie liep uiteindelijk wel erg opvallend. Van de veertien penalty's die gezamenlijk door Zweden en Engeland werden genomen, gingen er maar liefst negen niet in. De ploeg van Wiegman nam de strafschoppen uiteindelijk net iets beter en dus stoot haar ploeg door naar de volgende fase van het toernooi.

'Het was knotsgek'

Na afloop van de wedstrijd probeerde Wiegman stoïcijns te blijven, maar als de NOS naar de penaltyserie vraagt, laat ze toch haar verbazing. "We hebben eerder penaltyreeksen gehad en die waren goed, nu misten we er een hoop. Maar zij deden dat ook. Het was knotsgek, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik dacht: hier zit wel een beetje geluk bij. Maar uiteindelijk scoorden we meer dan zij", zei de Nederlandse coach over de vele missers tussen de strafschoppen.

Tijdens de wedstrijd had Wiegman in ieder geval vertrouwen in een goede afloop, ondanks een minder begin van Engelse zijde. "Ik was heel verrast dat we zo slecht begonnen, omdat de voorbereiding weer heel goed was. We begonnen echt slecht met fouten, ze hadden sneller 2-0 kunnen maken. Na de rust moesten we meer mensen voorin krijgen en beter voetballen. We speelden beter maar creëerden te weinig. We moesten wat veranderen, met Michelle Agyemang als tweede spits. We bleven wel voetballen en daar was Zweden door verrast."

EK in Zwitserland

Door de zege is Engeland nu door naar de halve finale en daarin treft de ploeg van Wiegman Italië. Aan de andere kant van het schema vechten Spanje, Zwitserland, Frankrijk en Duitsland in de komende dagen nog wie de twee andere tickets voor de halve finale krijgen.