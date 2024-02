Scheidsrechter Bas Nijhuis moest veel uitleggen tijdens Heracles - Vitesse: 'Je weet gewoon niet wat je aan hem hebt'

Jizz Hornkamp was zaterdagavond de gevierde man na Heracles - Vitesse in de Eredivisie. De spits van Heracles zorgde met twee goals voor de 3-2 zege op de hekkensluiter. Maar het viel ook op dat hij veel met scheidsrechter Bas Nijhuis stond te praten.

"Je weet gewoon niet wat je aan Bas hebt", liet Hornkamp optekenen door de aanwezige media. "Emil (Hansson, red.) werd onderuit gehaald rond de zestien, Bas floot niet. Bij eenzelfde moment voor Vitesse floot hij wel. Dat begrijp ik dan niet." Dus besloot Hornkamp om er over met Nijhuis in discussie te gaan, tijdens de wedstrijd.

"Ik vroeg ook: Bas, wat is nou het verschil? Hij vond dat de benen van de tegenstander onderuit werden geveegd. Maar ja, dat was bij die andere situatie ook zo. Daar hadden we een discussie over." Hornkamp was ook betrokken bij de rode kaart (twee keer geel) van Vitesse-speler Nicolas Isimat-Mirin. De Franse verdediger had al geel op zak, toen hij in duel kwam met Hornkamp.

'Gewoon slim zijn'

"Ik dacht al: als hij aan me trekt, dan val ik. En dat deed hij. Ik heb het niet teruggezien, maar ik hoorde dat ik een vrije doortocht had gehad als ik niet onderuit was getrokken. Gelukkig voor ons kreeg hij zijn tweede gele kaart. Ik let er altijd wel op. Als mijn tegenstander al geel heeft, moet je gewoon slim zijn."

'Ik dacht dat hij een grapje maakte'

Hornkamp en Nijhuis konden wel een podcast beginnen op het veld, zoveel waren ze aan het praten. Ook na de tweede goal van Hornkamp hadden de twee weer een discussie. "Toen die goal viel, liep ik meteen naar Bas. "Dit is mijn doelpunt hè", zei ik. Toen zei Bas dat Makkelie een eigen doelpunt van Oroz had gegeven. "Ik geef je zijn adres wel, kun je even langsgaan", voegde hij nog toe. Ik dacht dat hij een grapje maakte. Maar hij was serieus, over dat eigen doelpunt dan. Eerst was-ie voor Justin, daarna voor Oroz. Daarna pas kwam hij toch op mijn naam. Het was gewoon mijn doelpunt, dus dit vond ik wel terecht."