De UEFA heeft Danny Makkelie aangesteld als scheidsrechter voor het WK-kwalificatieduel tussen Oekraïne en Frankrijk. Het duel wordt echter niet afgewerkt op Oekraïense bodem.

Het duel wordt niet in het stadion van Dynamo Kiev of Shaktar Donetsk gespeeld, maar in het Municipal Stadium in het Poolse Wroclaw. Door de Russische invasie in Oekraïne spelen het nationale team en clubs uit Oekraïne al drie jaar lang buitenshuis, vooral in Polen. De oorlog eist ook zijn tol op de clubs uit het land. Zo komen de topclubs Shaktar Donetsk en Dynamo Kyiv beiden in slechts de Conference League uit dit seizoen.

Topinterland

Het Oekraïense elftal trap dus haar WK-kwalificatie af in een duel tegen Frankrijk. En dit belooft een topaffiche te worden. De Franse équipe reist af met wereldsterren als Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé en Désiré Doué. Frankrijk stond in de finale van de laatste twee WK's. In 2018 werd er gewonnen van Kroatië en vier jaar later verloor Argentinië.

De rest van kwalificatiepoule D wordt aangevuld door IJsland en Azerbeidzjan. De nummer één van de poule plaatst zich direct voor het WK en de nummer twee is veroordeeld tot play-offs. Het duel in Polen is dus gelijk cruciaal voor de stand van zaken in de groep.

Makkelie neemt Nederlandse delegatie mee

De scheidsrechter die dit sterrenensemble in de hand moet houden is onze eigen Danny Makkelie. Gelukkig staat de topscheidsrechter er niet alleen voor. Makkelie krijgt in Polen ondersteuning van assistent-scheidsrechters Hessel Steegstra en Jan de Vries. Ook Allard Lindhout is van de partij als de vierde official. Achter de VAR-schermen zit ook een Nederlands duo in de vorm van scheidsrechters Dennis Higler en Richard Martens.

