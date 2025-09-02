Waar Ronald Koeman voorheen zichzelf behoorlijk conservatief toonde, lijkt hij daar steeds minder op terug te vallen. Hij nam twee nieuwe spelers bij de selectie van Oranje en gaf aan dat het oog ook alvast op andere spelers viel. Zoals hij ook al eerder had besloten dat Sem Steijn deze periode wél uitgenodigd zou worden.

" Hoe minder veranderingen hoe beter, al moet je wel oog hebben voor een keer wat anders", vertelt Ronald Koeman op de persconferentie. Hij doelt daarmee op de samenstellingen van zijn selectie, gezien het feit dat hij altijd maar kort samen is met zijn selectie. En hoe minder tijd, hoe minder mogelijkheid om nieuwe dingen aan te leren aan nieuwe spelers.

Nieuwe koers?

Toch heeft Koeman twee nieuwe spelers toegevoegd aan de selectie en geeft hij aan écht wel oog te hebben voor andere spelers. Zo gaf hij aan dat Steijn, die vorige keer dus nog te licht werd bevonden, echt al in aanmerking kwam voor een uitnodiging. Maar Koeman wachtte op dit moment. Er zijn geen hele waslijsten aan spelers die daarvoor in aanmerking komen, maar wel een paar. Richting het WK wil ik dan iets meer van deze spelers zien dan wat je ziet als je alleen wedstrijden bekijkt.”

Koeman houdt spelers die hij nog te licht voor Oranje vindt, zeker in de gaten. Zo blijkt ook uit de vraag over Emmanuel Emegha. De spits van Strasbourg blijft onophoudelijk genoemd worden voor de spitsenpositie van Oranje. Koeman rakelt zo de staat van dienst in Frankrijk op: "Op dit moment is hij geen overweging. Afgelopen weekend heeft hij niet gespeeld, zat hij ook niet op de bank. De week ervoor speelde hij wel, of viel hij in. Hij is aanvoerder, maar het is duidelijk wat wij deze spelers serieus volgen."

Experimenteren op het WK?

Het laat zien dat Koeman niet meer enkel en alleen vasthoudt aan wat hem bekend is. Hij kan ook haast niet anders, maar hiermee snoert hij wel enige kritiek de mond. Gaat hij deze lijn dan doortrekken en ook op het WK 'experimenteren' met spelers die de ervaring wel kunnen gebruiken? "Dat zou kunnen. Maar dat ligt meer in het feit dat ik kijk naar wat de beste groep is", legt hij uit.

De beste groep, wat is dat dan voor Koeman? "Wat kunnen ook spelers die weinig spelen of totaal niet spelen? Kunnen die een lange periode zich inzetten voor het team en een eigen ikje opzij zetten... dat is voor ons best wel iets waar we rekening mee houden richting een eventueel eindtoernooi."

Tegenstander Polen

Dat eindtoernooi dat ligt al voor het grijpen. Oranje krijgt twee interlands voor de kiezen: eerst komt Polen in Rotterdam op bezoek en een paar dagen later gaat Oranje naar Litouwen. Polen maakte best een transformatie door de laatste tijd, wat de ploeg volgens Koeman onvoorspelbaar maakt.

Robert Lewandowski keerde terug bij de ploeg nadat er een nieuwe bondscoach aangesteld werd. Koeman zag het allemaal, nam het in zich op maar gaat vooral uit van Oranje zelf. "Het is moeilijk voor ons. Ze zijn geanalyseerd maar het is maar de vraag hoe ze spelen. Ze hebben jarenlang, ook tegen ons op het EK, met vijf verdedigers gespeeld. Maar de nieuwe coach heeft in het verleden 4-4-2 gespeeld. We nemen mee waar we tegenaan kunnen lopen, en dat zullen we trainen. Kort, dat wel. Want er is niet zoveel tijd."