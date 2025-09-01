Sem Steijn is eindelijk opgeroepen voor het Nederlands elftal, nadat de middenvelder het al heel lang goed doet in de Eredivisie. Bondscoach Ronald Koeman legt op de persconferentie uit waarom de Feyenoorder er nu wél bij zit.

Steijn zit voor het eerst bij de selectie van het Nederlands elftal. Volgens Koeman heeft hij een nieuw niveau aangetikt ten opzichte van de vorige interlandperiode. De bondscoach geeft toe dat hij toen al voornemens was om de Feyenoorder in deze periode wel op te roepen. "Ik denk dat je met het werken met een vaste groep de meeste kans hebt. Je werkt steeds in korte periodes. Hoe minder veranderingen, hoe beter."

Maar dat betekent niet dat Koeman helemaal niets wijzigt, zoals hij nu laat zien met Steijn en ook Robin Roefs, die hij bij de selectie heeft gehaald. Je moet wel oog hebben voor toekomst of wat anders. Daar is niet een hele waslijst aan spelers, dat is een aantal. Wanneer mogelijk wil ik richting hopelijk een WK wel iets meer gezien hebben, dan dat je kan zien als je alleen wedstrijden bekijkt."

'Dat wil ik zien'

Met Steijn weet hij wat hij in huis haalt, maar hij wil meer zien om een beter beeld te krijgen. "Je hebt met Steijns kwaliteiten vanuit 10 een speler met veel rendement, hij heeft gevoel voor de goal. Maar er kan ook een boel nog bewezen worden op het allerhoogste niveau. Dat is de volgende stap voor hem. Jammer wat dat betreft dat Feyenoord de Champions League niet heeft gehaald, dat is altijd het hoogste niveau. Ik wil hem zien en spreken en hem zien in de groep. "

Steijn speelde de afgelopen twee seizoenen al uitstekend bij FC Twente. De middenvelder kroonde zichzelf in mei van dit jaar nog tot topscorer van de Eredivisie. Vervolgens maakte hij de overstap naar Feyenoord, waar hij direct de aanvoerdersband om zijn arm geschoven kreeg van trainer Robin van Persie. Steijn wordt nu dus ook beloond met zijn eerste oproep voor Oranje.

Programma Nederlands elftal

Het Nederlands elftal speelt op donderdag 4 september tegen Polen in De Kuip, waarna drie dagen later het uitduel in en tegen Litouwen wacht. Oranje won tot nu toe de eerste twee WK-kwalificatiewedstrijden overtuigend: 2-0 van Finland en 8-0 van Malta.

