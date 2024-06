Scheidsrechter Danny Makkelie weet eindelijk wanneer hij mag fluiten op het EK voetbal

Danny Makkelie is dit EK de enige Nederlandse scheidsrechter. Op het vorige eindtoernooi was ook Björn Kuipers nog van de partij en hij mocht zelfs de finale te fluiten. Als Makkelie in zijn voetsporen wil treden dan moet hij er op hopen dat het Nederlands elftal niet ver gaat komen. De scheidsrechter weet wel wat hij liever heeft.