Geen Nederland, maar Danny Makkelie: scheidsrechter kiest voor zichzelf op EK

Danny Makkelie is dit EK de enige Nederlandse scheidsrechter. Op het vorige eindtoernooi was ook Björn Kuipers nog van de partij en hij mocht zelfs de finale te fluiten. Als Makkelie in zijn voetsporen wil treden dan moet hij er op hopen dat het Nederlands elftal niet ver gaat komen. De scheidsrechter weet wel wat hij liever heeft.

Makkelie was te gast in de podcast Met Open Vizier van voetbaltrainer Alex Pastoor om te praten over zijn voorbereiding op het EK in Duitsland. De scheidsrechter moest echter ook antwoord geven op een aantal dilemma's. Zo legde Pastoor hem de vraag voor of hij liever zichzelf of het Nederlands elftal in de finale van het EK zou zien. Daar was de scheidsrechter vrij duidelijk over.

"Makkelie", reageert de scheidsrechter direct op het dilemma dat Pastoor hem voorlegt. "Die gaat me niet in dank worden afgenomen, hè?", lacht Makkelie vervolgens. Toch is het voor hem klip en klaar: "Je bent toch een sportman. Ik kan misschien nog maar één EK doen en Nederland nog 300."

Dit zijn de scheidsrechters op het EK 2024: Danny Makkelie enige Nederlander Danny Makkelie vertegenwoordigt Nederland bij de scheidsrechters op het EK 2024. Dat blijkt uit een lijst die dinsdag bekend is gemaakt door de UEFA.

Droom ging al bijna in vervulling

Makkelie kwam op het vorige EK al heel dicht bij het fluiten van de finale, want hij werd aangesteld voor de halve finale tussen Engeland en Denemarken. In dat duel gaf hij in de verlenging een discutabele strafschop aan de Engelsen waardoor zij de finale bereikten. De eindstrijd tussen Italië en Engeland werd uiteindelijk gefloten door Kuipers.

Eerste wedstrijd

Op dit EK moet Makkelie nog even wachten op zijn eerste optreden. Hij is niet aangewezen voor een duel tijdens het eerste weekend van het toernooi. Hij komt sowieso niet in actie voor 17 juni, want alle wedstrijden tot en met de zondag zijn al vergeven.

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.