Scherpe discussie tussen PSV'er en Ajacied in aanloop naar De Topper: 'Klinkt een beetje huilie huilie'

De messen worden geslepen in aanloop naar PSV tegen Ajax. Het leverde direct al een discussie op tussen PSV-fan en entertainer Joel Borelli en oud-darter Vincent van der Voort in de voetbalshow van Sportnieuws.nl in aanloop naar De Topper. "Of het nu goed of slecht gaat, het draait altijd om Ajax...", stelt Van der Voort, die een grote voorliefde voor de Amsterdamse club heeft.

Als Borelli wordt gevraagd waar hij jaloers op is bij de koploper van de Eredivisie heeft hij meteen een antwoord paraat. "Wat ik jammer vind, en dat klinkt misschien een beetje huilie huilie, is dat jongens bij Ajax veel sneller in Oranje komen. Ryan Flamingo speelt hartstikke goed en degelijk, maar krijgt niet de kans. Het valt mij op dat een jonge gozer van Ajax, die drie of vier goede wedstrijden speelt, wel direct wordt opgeroepen. Daar ben ik wel jaloers op, want wij hebben óók spelers die een kans verdienen", zegt de entertainer uit Eindhoven.

Status en verwachtingspatroon Ajax

Voormalig darter Vincent van der Voort kan zijn glimlach niet onderdrukken wanneer hij het 'calimerogedrag' van Borelli aanhoort. "Dat komt gewoon door de status van Ajax. Of het nu goed of slecht gaat, het draait altijd om Ajax", vertelt Van der Voort. Hij gelooft dat de hoge druk en het verwachtingspatroon in de hoofdstad ervoor zorgen dat Ajacieden sneller in beeld zijn. "Daarom denken ze dat je eerder klaar bent voor Oranje."

Allure van Ajax

De Ajax-fan Van der Voort, geboren en getogen onder de rook van Amsterdam, vindt ook dat het aanzien van zijn cluppie vele malen groter is dan dat van PSV of Feyenoord. "Een klein voorbeeldje... In Eindhoven en Rotterdam zingen ze: 'Helemaal niets in Amsterdam'. Ze betrekken Ajax er altijd bij. Wij zingen gewoon: 'Wij zijn Ajax, wij zijn de beste'. Zie je het verschil? Wij zijn alleen maar met onszelf bezig", zegt Van der Voort tegen PSV-fan Borelli, die meteen van zich af bijt. "Dat is wel een héél romantische gedachte, hoor..."

Borelli kan zich niet vinden in de woorden van de gast die tegenover hem zit. "Alleen dat 'Wij zijn Ajax, wij zijn de beste' nodigt ook uit om dat te zingen", licht de Eindhovenaar toe. "Wij Brabanders zeggen altijd 'doe maar normaal, dan doe ja al gek genoeg' en willen eerst werken en dan pas onze bakkes opentrekken. Die mentaliteit is helemaal anders, alleen daardoor vinden wij het ook weleens lekker om zoiets richting Ajax te roepen", doelt Borelli op liederen als 'Helemaal niets in Amsterdam'.

