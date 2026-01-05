Het Nederlands elftal zal met extra interesse de situatie van Tunesië in de gaten houden. De tegenstander in de groepsfase op het komende WK voetbal heeft namelijk de trainer ontslagen.

Tunesië verloor zaterdagavond na strafschoppen van Mali in de achtste finales van de Afrika Cup. Dat zorgde er blijkbaar voor dat trainer Sami Trabelsi op straat werd gezet. Nogal schokkend nieuws, want het land kende tot voor kort uitstekende resultaten.

Tunesië won de Afrikaanse WK-kwalificatie met indrukwekkende cijfers. Van de tien groepswedstrijden werden er negen gewonnen en één partij eindigde gelijk. De selectie van Trabelsi kreeg geen enkele goal tegen. Tunesië zat in een groep met landen als Namibië, Liberia en Malawi. Alleen Namibië wist punten af te sprokkelen.

Afrika Cup

Door die uitstekende kwalificatiereeks plaatste Tunesië zich rechtstreeks voor het WK voetbal in Canada, de Verenigde Staten en Mexico van komende zomer. Het Afrikaanse land werd al aan Nederland en Japan gekoppeld, en daar komt nog een Europees play-offland bij.

In de groepsfase van de Afrika Cup eindigde Tunesië met vier punten op de tweede plek. De ploeg verloor van groepswinnaar Nigeria, en Tunesië kwam ook niet verder dan een gelijkspel tegen Tanzania. De voormalige ploeg van Trabelsi won wel van Oeganda: 3-1. Opvallend is dat de Adelaars van Carthago nu wel in elke wedstrijd minimaal één tegentreffer kreeg.

WK 2026

Het Nederlands elftal bereidt zich in maart met twee oefenwedstrijden voor op het duel met Tunesië. Oranje speelt op 27 maart tegen het Noorwegen van Erling Haaland, op 31 maart komt het Ecuador van Moises Caicedo op bezoek. Twee landen van formaat.

Nederland speelt op 26 juni tegen Tunesië op het WK. Dat is de laatste groepswedstrijd. Oranje opent het bal tegen Japan.