Nathan Aké krijgt maar weinig speeltijd bij Manchester City, dat ziet ook Ronald Koeman. Eerder liet de bondscoach op een persconferentie al weten dat hij liever ziet dat Aké vaker speelt. Ook in gesprekken met de speler zelf is Koeman daar duidelijk over.

Nathan Aké speelde pas dertien wedstrijden voor Manchester City dit seizoen. De 30-jarige verdediger wordt daardoor al langer in verband gebracht met een tijdelijk vertrek deze winter, wil hij zicht houden op een plek in de WK-selectie van Ronald Koeman.

Gesprek met Koeman

Koeman heeft eerder al eens aangegeven dat Aké meer moet spelen, maar in gesprek met de verdediger zelf, maakt hij dat ook vaak duidelijk. Dat blijkt uit een interview van Aké met Manchester Evening News. "Hij heeft me een aantal keer verteld dat hij wil dat ik speel. Soms is het moeilijk om me op te roepen als ik niet veel speel, dat is logisch", deelt Aké een gesprek tussen de bondscoach en hem.

Aké blijft strijdvaardig bij Manchester City en hoopt op betere tijden onder Pep Guardiola. "Je wil altijd spelen, ik ga niet zeggen dat ik elke wedstrijd moet starten want de huidige verdediging doet het heel goed. Maar elke speler wil minuten maken, dus ik moet mijn momenten blijven pakken en dan zien we wel wat er in de toekomst gaat gebeuren."

Mogelijke overstap

Al vaker doen geluiden de ronde dat Aké daarom deze winter tijdelijk zal vertrekken bij City. Het Spaanse Sport meldde al dat FC Barcelona wel oor heeft naar de Nederlander. Dat zou een mogelijke oplossing zijn voor de 57-voudig international. Aké is altijd al een gewaardeerde speler onder Koeman geweest, en is tot nu toe steeds opgroepen. Wel moest hij het in de kwalificatiereeks doen met een reserverol.

