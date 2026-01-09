Voetballer Lamisha Musonda (33) heeft een schokkende mededeling gedaan. De voormalig jeugdspeler van Chelsea en ex-jeugdinternational van België meldt dat hij misschien nog maar enkele dagen in leven zal zijn.

De in Brussel geboren Musonda (wiens broertjes Tika en Charly Jr. ook voetballers werden) heeft op Instagram een verontrustend statement geplaatst. De zoon van voormalig Anderlecht-coryfee Charly Musonda had al een tijd niets geplaatst op zijn account.

Aandal dagen is beperkt

"Nu ik me realiseer dat ik nog maar een paar dagen te leven heb, besef ik ook dat ik veel mensen aan mijn zijde had en dat ik de herinneringen altijd zal koesteren", schrijft hij.

"Het leven bestaat uit hoogte- en dieptepunten en niemand kan echt begrijpen welke pijn je doorstaat. De afgelopen twee jaar zijn bijzonder zwaar en uitdagend geweest voor mij. Het is met groot verdriet dat ik jullie meedeel dat ik vecht voor het terugvinden van mijn gezondheid, wat mijn afwezigheid op sociale media verklaart. Ik moet erkennen: mijn gezondheid is kritiek en ik vecht nu om te overleven. Jullie hulp en gebeden zouden een grote steun voor mij zijn in deze periode. Mijn familie en ik vechten en ik zal de handdoek niet in de ring gooien tot mijn laatste adem."

Kans

"Zoals je kunt zien, heb ik het geluk gehad om een mooie jeugd te beleven… en ik heb nog zoveel te geven. Er zijn zoveel geweldige mensen die ik graag persoonlijk had willen bedanken. Het idee dat ik daar misschien niet de kans toe krijg, doet me verdriet. Ik hou van jullie allemaal, Lamisha."

Interlands

Samen met Tika Musonda verliet Lamisha in 2012 de jeugdopleiding van Anderlecht en streek hij neer bij Chelsea. Charly Jr. speelde ooit nog voor Vitesse. Lamisha brak niet door bij Chelsea en kwam kort uit voor KV Mechelen, Real Betis B en het Congolese TP Mazembe. Voor Jong België kwam hij tot achter interlands.