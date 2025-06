Schokkende details over 'minutenlange onzekerheid' bij vreselijk drama Nations League: 'We waren live'

Een voetbalfeest met een zwart randje. Dat was de Nations League-finale tussen Portugal en Spanje afgelopen zondag. In de verlenging viel een fan van de tribune, die even later ondanks de medische hulp overleed. Felix Kroos, het broertje van oud-topvoetballer Toni, maakte het allemaal van dichtbij mee.

Kroos was namens het Duitse RTL aanwezig als co-commentator bij de finale, die na strafschoppen werd gewonnen door Portugal. De 34-jarige oud-voetballer deed samen met commentator Robby Hunke verslag van de wedstrijd toen het vreselijke drama zich afspeelde. "Het gebeurde op zo'n tweeënhalve meter afstand van me. We zagen niets omdat we naar het veld keken", blikt Kroos terug bij Bild.

Man overlijdt na val van acht meter bij Nations League-finale tussen Portugal en Spanje Er is zondag een supporter overleden bij de finale van de Nations League tussen Portugal en Spanje. Een man viel zo'n acht meter naar beneden van de tweede ring in de Allianz Arena. De Duitse politie schrijft dat het over een man uit het zuiden van het Duitse Beieren komt.

"Ik zag alleen een klap schuin achter me. Toen er wat commotie ontstond, draaide ik me om. Ik zag een schoen langs me rollen en zag een voet", weet Kroos nog. Volgens de Duitser duurde het een halve minuut voordat het medisch personeel en de politie arriveerden.

Weinig informatie

"Het was moeilijk voor ons", erkent Kroos. "We waren live, hadden geen informatie en moesten commentaar leveren. Het was erg moeilijk om gefocust te blijven in die minuten van volledige onzekerheid. We konden alleen de omstandigheden beschrijven en wilden absoluut geen misinformatie verspreiden."

Veelbesproken vrouw van topvoetballer onthult bedreigingen die haar man krijgt: 'Ik maak je man af' Alvaro Morata ontvangt nare doodsbedreigingen na zijn gemiste penalty in de Nations League-finale tegen Portugal. Dat meldt zijn vrouw Alice Campello via Instagram. Ze vraagt zich af of mensen zich wel beseffen dat het over een voetbalwedstrijd gaat.

Kroos en Funke wilden informatie van hun team, maar kregen die niet. "Ze adviseerden ons om ons te concentreren op het sportieve aspect en te proberen al het andere te negeren. We kwamen er pas na de uitzending achter wat er precies was gebeurd", onthult hij. De voormalige speler van Werder Bremen moet nog altijd bijkomen van het ongeluk. "Het is nog altijd deprimerend. Ik ben blij dat ik niets heb gezien. Ik kan alleen mijn condoleances en medeleven betuigen aan de familie."

Portugal winnaar Nations League

De finale in de Allianz Arena in München werd er een van de lange adem. Na 90 én 120 minuten was de stand exact gelijk, waardoor er penalty's kwamen. Die nam Portugal beter.

Beroemde vriendin van Cristiano Ronaldo deelt liefdevolle beelden na emotioneel moment Georgina Rodríguez, de vriendin van topvoetballer Cristiano Ronaldo, heeft op Instagram beelden gedeeld van haar feestende geliefde na het winnen van de finale in de Nations League. De Portugese ster mocht voor de tweede keer in zijn carrière de trofee omhoog houden.

Na afloop van de finale betuigden beide voetballanden hun medeleven. Roberto Martinez van Portugal noemde het een 'zeer verdrietig bericht', terwijl Spanje-bondscoach Luis de la Fuente 'zich herinnerde aan wat er belangrijk is in het leven'.