"Kun je mij uitleggen wat de visie is van John Heitinga bij Ajax?" Met die vraag viel presentatrice Hélène Hendriks met de deur in huis tijdens de talkshow De Oranjezondag. Ziggo Sport-presentator Koen Weijland kreeg de vraag voor zijn kiezen en kwam met een pijnlijk antwoord.

"Dat kan niemand uitleggen nu, het was niet goed en dat is een understatement", is Weijland hard voor de Amsterdammers na de moeizame 2-1 zege op NAC zaterdagmiddag. "Het hele seizoen is het al niet goed. Maar als je zelfs in eigen huis tegen NAC, tegen tien man, nog onder druk wordt gezet... Dan weet je dat er iets mis is. Ik vond het vooral schrijnend wat Davy Klaassen na afloop zei. Die zei dat er geen structuur is, terwijl ze al drie maanden bezig zijn. Er kloppen daar dingen niet."

Volgens Weijland is er momenteel geen visie en plan zichtbaar in de Johan Cruijff Arena. Hij hoorde ook het striemende fluitconcert wat na afloop van de tribunes over de spelers heen rolde, ondanks de nipte zege. "Vooral de manier van spelen is veelzeggend bij Ajax momenteel." De presentator van Ziggo Sport wilde niet mee in de uitspraken van voetbalanalist Hugo Borst, die trainer Heitinga een dead man walking had genoemd en dus een ontslag verwacht.

'Je houdt je hart vast'

Pieter Cobelens, die bij Oranjezondag over defensie kwam praten, is een Ajax-fan en wil ook niet mee in de negativiteit rondom de bekritiseerde hoofdtrainer van de club. "Je moet niet zeuren zolang je wint. Ajax geeft wel vaker beginnende trainers de kans. Hopelijk voor hem (Heitinga, red.) komt het goede spel en de resultaten nog." Maar Hendriks somt vervolgens het programma op van Ajax, met onder meer Champions League-duels met Chelsea en Marseille en Eredivisie-potjes tegen AZ en FC Twente. "Je houdt je hart vast", zegt Weijland.

