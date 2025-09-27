Ajax heeft met 2-1 gewonnen van NAC Breda en doet daarmee uitstekende zaken. Maar vraag niet hoe, want het spel zag er niet uit. Dat was iets waar het publiek, de media én Kenneth Taylor en John Heitinga het in ieder geval over eens waren. Er klonken meermaals fluitconcerten, die Heitinga wel begreep. Taylor snapte het ook, maar zag het liever niet. "Ik denk dat het iedereen weleens overkomt: een matige dag."

Wanneer de perschef van Ajax het bezoekersaantal van 35.354 deelt op de persconferentie, zet Ajax-trainer John Heitinga gelijk de toon: "Zo, dan hebben 53.000 mensen wel een hele slechte wedstrijd gezien." Dat is dus duidelijk, ook Heitinga was niet tevreden over het gewonnen duel.

Hele slechte wedstrijd

Dat die ruim 53.000 mensen het ook een slecht duel vonden, werd tijdens de wedstrijd al pijnlijk duidelijk. Meermaals kregen de Ajacieden op het veld een striemend fluitconcert. "Ik denk dat ik het vandaag volledig met ze eens ben", zegt Heitinga wanneer hij er naar gevraagd wordt. Waar dat nou aan lag? "Te vaak niet de juiste keuzes. Ik zag mijn aanvoerder soms het publiek erachter kijrgen, maar dan kwam er weer fout na fout", schetst hij het probleem op het veld.

Vlak na de aftrap van de eerste en de tweede helft speelde Ajax even goed, maar daarna kakte het weer volledig in. In de rust werden er dan ook rake woorden gesproken, vertelt Taylor na afloop aan de schrijvende pers. "Ja, natuurlijk. Het liep niet heel lekker. We hebben wel even met elkaar gezeten en gekeken wat er beter ging, of beter moest. Dat hebben we proberen om te zetten. De eerste tien minuten begonnen we wel weer goed."

Fluitconcerten

Het leek in die zin alsof de fluitconcerten bij rust een soort olie op het vuur waren, dat Ajax nodig had in de tweede helft. Dat weersprak Heitinga na afloop. "Er zijn hier al zoveel wedstrijden gespeeld, ook door mij. Ik ging ook met een 2-0-voorsprong weleens met een striemend fluitconcert van het veld", put hij uit zijn eigen ervaring. "Ik ben het gewend. Het hoort ook. Je wil ook beter voetballen en het publiek vermaken. Drie punten is het allerbelangrijkste. Dan moeten we snel weer verder, want dinsdag is de volgende wedstrijd."

Taylor begreep het fluiten ook wel, maar ziet het liever niet. "Ik snap het, maar ik denk dat we dit met z'n allen moeten doen. Ik ben geen fan van fluiten, dat is algemeen bekend volgens mij. Ik denk dat je elkaar moet helpen", roept hij de fans van Ajax op.

Oproep aan de fans

"En ik denk dat dit niet helpt. In dat opzicht snap ik het niet. Maar natuurlijk kan je kritisch zijn. Want wij spelen een slechte wedstrijd vandaag. Dat weten we zelf ook. Maar ja, ik denk dat het iedereen weleens overkomt: een matige dag. Dan heb je ze juist nodig. Ik ben er meer fan van als ze ons stimuleren en meer energie geven."

Dinsdag is het nieuwe ronde, nieuwe kansen voor Ajax. De club reist dan af naar Marseille voor de tweede speelronde van de Champions League. Het eerste duel in het miljardenbal ging verloren. In eigen huis kreeg Ajax 2-0 klop van de finalist van vorig jaar: Inter.