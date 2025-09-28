Ajax won zaterdag weliswaar met 2-1 van NAC Breda, maar voor analist Mario Been was er weinig reden tot juichen. In Goedemorgen Eredivisie haalde hij snoeihard uit naar de Amsterdammers, bij wie hij het karakteristieke Ajax-DNA volledig mist.

Ajax begon goed met een vroege treffer van Oscar Gloukh, maar liet NAC daarna volledig in de wedstrijd komen. Sydney van Hooijdonk bracht de bezoekers via een strafschop op gelijke hoogte en pas kort na rust zorgde Kenneth Taylor voor de 2-1. Daarna speelde Ajax met een man meer, maar toch was het NAC dat gevaarlijker oogde en zelfs twee keer een doelpunt afgekeurd zag worden.

'Alles ging fout tegen NAC'

"Als je naar Ajax kijkt, heb je een bepaald verwachtingspatroon", begon Been vol ongeloof bij Goedemorgen Eredivisie. "Maar als je ziet hoe zij aan de bal zijn tegen een NAC dat in de eerste helft superieur was... Alles ging fout: onder ballen doorlopen, over de ballen heen duiken en simpele passes inleveren. Het was onsamenhangend en niet om aan te zien."

Been vraagt zich hardop af wat er in de kleedkamer gebeurt. "Wij weten niet wat voor opdrachten Heitinga geeft, maar ik kan me niet voorstellen dat hij zegt: we gaan even lekker achterover hangen in een volle ArenA. Toch is dat wat er gebeurt. Je weet echt niet wat je ziet. Dít is Ajax op dit moment en dat is schrijnend."

Been ziet groot gemis bij Ajax

De Rotterdammer had uiteindelijk slechts twee woorden over voor het spel van Ajax: "Vrijblijvend en onsamenhangend." Ook wees hij op de afwezigheid van spelers als Wout Weghorst, Kasper Dolberg en Youri Baas. "Een groot gemis voor dit elftal", concludeert hij.

Presentator Milan van Dongen gooide er nog een pijnlijke statistiek in: na de rode kaart van Max Balard had NAC meer balbezit en meer schoten dan Ajax. Hans Kraay junior reageerde verbaasd: "Dat zegt toch alles? Hoefkens is tactisch heel sterk. Ze hebben de hele wedstrijd in de opbouw twee-tegen-één gespeeld tegen Gloukh met Holtby en Balard."

