PSV won afgelopen weekend het duel om de Johan Cruijff Schaal van Go Ahead Eagles en boekte zo het eerste succesje van het seizoen. De ervaren Ivan Perisic was met een voorzet weer eens belangrijk, maar ging om een heel andere reden de wereld over.

Bij de gelijkmaker gebeurde er namelijk iets opvallends. Perisic gaf in de 78ste minuut de bal voor en zag uiteindelijk dat via een Go Ahead Eagles-speler het een doelpunt werd. Vervolgens viert de Serviër het feestje, maar dat gaat niet helemaal goed.

De routinier trapt zachtjes tegen de reclameborden aan, maar raakt uit balans en valt voorover. Pardoes knalt hij vol op de apparatuur van een van de fotografen. Het beeld wordt feilloos vastgelegd en gaat op sociale media de hele wereld over.

Hoewel Perisic doet alsof er niets aan de hand is, wil de desbetreffende fotograaf er naderhand nog wat over kwijt. In gesprek het met Eindhovens Dagblad vertelt het 'slachtoffer', fotograaf Perry van de Leuvert, wat hem overkwam. "Ik was overdonderd, niet alleen figuurlijk. Het beeld van zijn voorzet probeerde ik met de korte lens te pakken. Op dat moment zag ik niet eens hoe hij viel. Ineens lag hij naast mee. Wat gebeurt hier, dacht ik."

Volgens de persfotograaf kwam Perisic nog goed weg ook, toen hij de beelden zag. "Hij maakt ech een rare knik met zijn hoofd." Al met al haalt iedereen opgelucht adem. De apparatuur is nog heel, Perisic' nek ook. "Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt", zo besluit de fotograaf.

Het was lange tijd onduidelijk of Perisic in Eindhoven zou blijven. Hij maakte in zijn debuutseizoen heel veel indruk en speelde in de Champions League en Eredivisie geregeld een hoofdrol. Daardoor was zelfs FC Barcelona geïnteresseerd in werkzaamheden van de oud-speler van onder meer Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg, Internazionale, Bayern München en Tottenham Hotspur. Uiteindelijk

