Het zal geen fijn gesprek geweest zijn tussen Peter Bosz en Nick Olij zaterdag toen de trainer bekend maakte dat de Sparta-aanwinst voorlopig niet de eerste keeper gaat zijn van PSV. Die rol is toebedeeld aan de later aangetrokken huurling Matej Kovar. Met die keuze wordt een slecht signaal afgegeven aan Olij en is het bovendien een keuze met een wankele toekomst.

Dat de keuze close was, dat wist Peter Bosz al gelijk te vertellen. Op basis waarvan de keuze was gemaakt, dat wilde hij dan weer niet delen. Het blijft daarom gissen waarom de eerst aangetrokken keeper alsnog de tweede in de rij is geworden. Dat terwijl hijgekocht is en de ander gehuurd is (met een optie tot koop). Olij kreeg nummer 1 en maakte de keuze weloverwogen, vast ook met het WK in de zomer in gedachte. Dat lijkt nu ook op de tocht te staan. Een vervelende situatie voor de Oranje-doelman.

Foutenregen

Dat hij niet de beste voorbereiding had, werd wel duidelijk tegen FC Eindhoven. Hij beging een behoorlijke fout waar een doelpunt uit kwam. Alleen maakte Kovar ook geen beste indruk een wedstrijd eerder tegen Athletic Bilbao. Verder heeft Olij weinig kansen gehad, mede ook doordat hij in de eerste wedstrijd uitviel met een wond aan zijn knie.

Slecht signaal aan Olij

Olij, die wist dat er concurrentie kwam, zal toch hebben gehoopt dat dit was om hem scherp te houden en als goede tweede te fungeren. Olij heeft zijn sporen in de Eredivisie al verdiend, Kovar kwam nauwelijks aan de bak bij Bayer Leverkusen. De oud-Spartaan kreeg bij binnenkomst in het Philips Stadion nota bene rugnummer 1, er werd goud geld voor hem betaald en er werd een goed plan uitgelegd.

Kovar

Kovar is enkel een keuze voor de toekomst van PSV als hij ook daadwerkelijk volgend jaar zomer gekocht wordt. Als de Tsjech enkel een huurling blijkt, is dit daardoor nu al een signaal van weinig vertrouwen in Olij. Dan moet er weer voor het nieuwe seizoen een keeper komen. Wellicht ook weer iemand die eerste doelman kan worden boven Olij, omdat die dan al eerder te licht bevonden is. Een jong talent kan je nog voorhouden dat hij een jaartje moet rijpen, een keeper van 30 niet meer.

WK op de tocht

Met het WK in de zomer van 2026 in Amerika, zal Olij graag gehad hebben dat hij eerste doelman was. Hij zit al een poos als derde doelman bij het Nederlands elftal, maar weet ook dat Ronald Koeman niet van bankzitters houdt, ook niet in het keepersgilde.

'Het is een sportman'

Bosz gaf in plaats van een uitleg wel een compliment aan de mentaliteit van Olij, ondanks het vervelende nieuws dat hij te horen kreeg. "Ik kan me heel goed voorstellen dat hij teleurgesteld is. Het is een echte sportman. Dat heb ik ook vandaag weer gemerkt. Want de eerste voor de wedstrijd die in de kleedkamer wat tegen de spelers riep over dat er een prijs te winnen was, dat was Nick. Daar stond ik van te kijken."

