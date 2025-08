Luuk de Jong heeft definitief afscheid genomen van 'zijn' PSV. De boomlange spits werd als een duveltje uit het doosje gepresenteerd bij FC Porto en is daarmee de verrassing van het seizoen. Het betekent ook duidelijkheid voor PSV, dat de oud-captain definitief moet missen. "Ik zag het niet aankomen", was de eerste reactie van trainer Peter Bosz.

Hij hoorde het nieuws van de transfer pas zaterdag, een dag voor de Johan Cruijff Schaal tegen Go Ahead Eagles. Hij had gehoopt dat hij Luuk de Jong nog kon overtuigen om nog langer in Eindhoven te blijven, dat is dus niet gelukt. Hij gaat Luuk missen. "Ik vind het een goed mens. Daar gaat het bij mij altijd in eerste instantie om. Dat je met mensen samenwerkt die je kan vertrouwen. Zo is Luuk zeker."

'Hij gaat het gevecht aan'

Maar niet te vergeten heeft De Jong ook kwaliteiten waar Bosz - en dus ook kersvers FC Porto-trainer Francesco Farioli- erg blij mee is. "Hij is een geweldige kopper, op dat gebied misschien wel de allerbeste. Hij kan ook heel goed voetballen." Toch is het koppen wel iets dat Bosz gaat missen. "Als je ziet hoeveel voorzetten wij vandaag hebben gegeven... De Jong gaat echt dat gevecht met een goed centraal duo aan."

Maar misschien nog wel meer gaat hij hem missen als aanvoerder. "Hij was daarin erg belangrijk voor mij. Ik werk met mijn aanvoerders altijd toch wat nauwer samen dan nog met alle andere spelers. Ik vind het nog steeds heel jammer dat hij besloten heeft om ergens anders naartoe. Want ik had hem nog steeds ook bij dit elftal heel graag erbij gehaald. Maar goed, het is zijn project."

Luuk in een bijzonder rijtje

De Jong heeft zich door de jaren heen in een bijzonder rijtje spitsen gewerkt. Er zijn namelijk behoorlijk wat grote spitsen geweest bij PSV. Waar ziet Bosz Luuk in de rijtje staan? "Ik heb tegen mannen als Ronaldo of Romário gespeeld. Dat was niet fijn. Zij behoorden tot de absolute wereldtop. Ik zou het, vanwege zijn lengte, ook niet fijn vinden om tegen Luuk te spelen. Maar Romário en Ronaldo is nog net een andere categorie. Luuk heeft wel een enorme reputatie. Hij is een van de beste spitsen met wie ik heb samengewerkt."

Dest over De Jong

Ook Sergino Dest had mooie woorden over voor De Jong, waarmee hij ook al in Barcelona mee samenspeelde. "Ik heb bij Barça ook met hem gespeeld. We hebben altijd een goede klik gehad. Ik denk dat hij ook een hele goede, ervaren leider hier was. Ik denk dat het een mooie stap voor hem is en ben blij voor hem."

