Scorende Memphis Depay zit Robin van Persie op de hielen: 'Het zou kunnen'

Robin van Persie zal dinsdag met angst en beven naar Nederland - Malta kijken. Tegen het mini-landje kan Memphis Depay namelijk zijn recordaantal doelpunten voor het Nederlands elftal evenaren of misschien zelfs verbreken. Depay scoorde tegen Finland zijn 48ste en heeft er dus nog twee nodig om de 50 van all-time topscorer Van Persie te halen.

Depay is naar eigen zeggen niet zo bezig met de titel van topscorer aller tijden van Oranje. Maar dinsdagavond tegen Malta kan het zomaar gebeuren. Twee treffers in Groningen volstaan om Robin van Persie te evenaren, die met vijftig doelpunten nog steeds de productiefste international van Nederland is. "Het zou kunnen", zei de spits van Corinthians na een uitzege op Finland (0-2) in de WK-kwalificatie. "Scoren voor Oranje is altijd leuk."

Vieren op bekende wijze

Wanneer het gebeurt, blijft nog even onduidelijk. Maar het moet raar lopen als Depay de huidige trainer van Feyenoord niet aflost als topscorer aller tijden. Tegen de Finnen maakte de 31-jarige spits de openingstreffer, na een gemiste terugspeelbal van Kaan Kairinen. Hij vierde zijn doelpunt zoals bijna altijd. De spits stak twee vingers in zijn oren. Zo wil Depay zeggen dat hij alleen naar God luistert. Zijn foundation streeft ook naar een betere toekomst voor dove kinderen.

'Weer eentje erbij'

"Weer eentje erbij", lachte Depay vlak na de wedstrijd. "Al speelt dat record niet zo in mijn hoofd." In een poule met Finland, Malta, Litouwen en Polen krijgt hij waarschijnlijk voldoende kansen om te scoren. Depay is de favoriete spits van Ronald Koeman, ook nu hij in de Braziliaanse competitie speelt. De bondscoach gebruikt Wout Weghorst vaak als invaller en heeft Brian Brobbey en Joshua Zirkzee niet geselecteerd. Koeman heeft niet veel opties voor de positie centraal voorin. Cody Gakpo en Donyell Malen kunnen er ook spelen

'Acht maanden geen blessures'

Depay maakte tegen de Finnen zijn derde doelpunt in dertien interlands. De spits was afgelopen jaar niet altijd volledig fit als hij zich bij Oranje mocht melden. "Maar nu heb ik al acht maanden geen blessures", zei Depay die tegen Malta zijn 102e interland kan spelen.

Van Persie nam afscheid als 102-voudig international, maar Depay wil nog even door. Het WK van volgend jaar in de Verenigde Staten, Canada en Mexico is zijn volgende doel. "Ik ben blij dat we het kwalificatietoernooi met een zege zijn begonnen", zei hij. "Het was lastig spelen met drie Finse verdedigers in mijn nek. Ik probeerde diep te gaan om ruimte te maken voor Frenkie, Tijjani en Ryan. Ik ben blij met de uitslag, maar we moeten wel meer kansen creëren."

