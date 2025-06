Memphis Depay kreeg verontrustend nieuws vlak voor interland tussen Oranje en Finland

Memphis Depay voelt zich helemaal thuis in Brazilië, maar het zou zomaar kunnen dat hij deze zomer nog vertrekt bij Corinthians. Verschillende Braziliaanse media meldden namelijk vlak voor de kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Finland dat het rommelt met de financiën van de Braziliaanse ploeg, die de Nederlander nog een geldbedrag verschuldigd is.

Depay begon het seizoen succesvol door met Corinthians Campeonato Paulista (staatskampioenschap van de deelstaat São Paulo) te winnen. In zijn contract is daarvoor een bonus van 750.000 euro opgenomen, maar de club blijkt die premie niet te kunnen uitbetalen.

Volgens Braziliaanse media verkeert de club financieel in zwaar weer en lijkt de situatie steeds zorgelijker te worden. Dat blijkt wel uit het feit dat de bonus al voor 20 april uitgekeerd had moeten zijn, maar de Braziliaanse club staat nog altijd in het krijt bij de Nederlander.

Problemen bij overstap binnen Série A

Om de financiële problemen bij Corinthians iets te verlichten, zou verkoop van de Nederlander een optie kunnen zijn. Aangezien de Nederlander zijn draai in Brazilië helemaal gevonden lijkt te hebben, zou de overstap naar een andere club in de Braziliaanse Série A ook een serieuze optie kunnen zijn. Alhoewel dat laatste wel eens voor gedoe kan zorgen tussen de aanvaller en de aanhang van Corinthians.

Hoewel zijn vorm iets minder is dan in eerdere fases van zijn carrière, zou er nog altijd belangstelling zijn van meerdere clubs. Alleen topclubs lijken echter in aanmerking te komen, gezien het forse salaris dat de voormalig aanvaller van onder meer Manchester United, Olympique Lyonnais en FC Barcelona verdient. Flamengo geldt als een serieuze optie, maar ook Palmeiras wordt genoemd. Een overstap naar die club zou extra gevoelig liggen, aangezien Palmeiras de aartsrivaal van Corinthians is.

In de nesten gewerkt

Doordat de Braziliaanse club de verschuldigde bonus nog niet aan Depay heeft betaald, heeft het de problemen voor zichzelf alleen maar vergroot. In het contract van de aanvaller staat namelijk dat er rente wordt gerekend over niet-uitbetaalde bedragen. Het openstaande bedrag loopt daardoor alleen maar verder op.

Volgens bronnen binnen Corinthians worden de bonussen eind juni uitgekeerd. Dat meldden zij aan Braziliaanse media. Met de bestuurlijke chaos is het echter maar de vraag of de Braziliaanse club deze deadline wel zal nakomen.